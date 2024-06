MotoGP: Viñales deixará Aprilia e pilotará pela KTM em 2025

O Motorsport.com apurou que Maverick Viñales deixará a Aprilia no fim desta temporada e se juntará à KTM, onde será parceiro de Enea Bastianini a partir da temporada 2025 da MotoGP.

Dessa forma, o espanhol vai encerrar o vínculo com a marca italiana após três temporadas, nas quais conseguiu vencer em uma ocasião, este ano em Austin, e conquistou um total de sete pódios, até então.

Viñales se juntará à equipe atualmente dirigida em conjunto pela Tech 3 e pelo grupo Pierer Mobility, que este ano compete sob o patrocínio da Gas Gas. Para 2025, tanto o catalão quanto Bastianini usarão um traje KTM, já que o fabricante das motos laranja pretende colocar quatro protótipos idênticos na pista.

Brad Binder e Pedro Acosta correrão pela equipe de fábrica, enquanto Bastianini e Viñales correrão pela Tech 3. A Aprilia perderá sua dupla atual de Viñales e Aleix Espargaró, que decidiu se aposentar e, segundo apurações do Motorsport.com, irá para a Honda como piloto de testes.

A intenção inicial de Viñales era explorar a possibilidade de estender seu contrato com a Aprilia, a marca que lhe deu um lar na última parte de 2021 após a traumática separação com a Yamaha. No entanto, a fabricante sediada em Noale preferiu esperar que Espargaró decidisse seu futuro antes de se sentar para negociar com Viñales.

Na segunda-feira após o GP da Itália, a Aprilia anunciou a contratação de Jorge Martin, para quem eles fizeram um grande esforço financeiro para tentar convencê-lo, depois que a Ducati o descartou e optou por Marc Márquez, que usará a camisa vermelha até pelo menos 2026.

A essa altura, ainda não se sabe quem ficará com a RS-GP restante, embora seja lógico que ela vá para um dos dois pilotos atuais da VR46: Marco Bezzecchi ou Fabio Di Giannantonio.

Alex Barros projeta MÁRQUEZ x BAGNAIA x MARTÍN, fala de ROSSI e revela 'causos' na MotoGP

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #14, com as histórias de Alex Barros na MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!