Com a ida de Marc Márquez para a equipe oficial da Ducati na temporada 2025 da MotoGP confirmada, a expectativa de todos passa a girar em torno de como será a dinâmica interna entre o espanhol e seu novo companheiro de equipe, Francesco Bagnaia. E para Jorge Lorenzo, a situação do hexacampeão não será o passeio que todos esperam.

Depois de vencer Jorge Martín na batalha pelo assento em meio a um fim de semana caótico em Mugello, após tudo o que aconteceu em Mugello, o espanhol concluirá a temporada atual na Gresini Racing como um ano de transição para se juntar à equipe oficial da marca de Borgo Panigale, que era seu principal objetivo.

Ele formará uma equipe com Bagnaia, no que será a "dupla mais forte" da história da fábrica italiana, de acordo com o gerente geral Gigi Dall'Igna.

Muitos assumem que Márquez, em uma Ducati do mesmo ano que o atual campeão mundial, poderá lutar com ainda mais confiança por seu hepta do que com a moto de 2023. Mas outros acreditam que Bagnaia será uma força combatente, e essa é a opinião de Lorenzo.

O ex-piloto, que correu pela Ducati e foi companheiro de equipe de Márquez na Honda, acha que o multicampeão está "um pouco no seu teto" em termos de nível em comparação com o piloto italiano, o que poderia levar Pecco a vencer mais corridas do que o esperado.

"Marquez [terá] 32 anos, ele é Marc Marquez e sofreu uma lesão grave. A teoria diz que ele está um pouco no seu teto", começou Lorenzo no programa "Open Paddock" da DAZN, onde analisou a maior jogada da silly season.

"E, teoricamente, a melhor coisa que ele pode fazer é permanecer [em seu nível atual]. Mas com os pilotos de 25 ou 26 anos, a teoria é que eles devem melhorar ano após ano, e essa é a única coisa que funciona para eles, eu acho, e isso faz com que as coisas se equilibrem um pouco".

Jorge Lorenzo

"O Pecco Bagnaia de 2019, contra o Marc Marquez de 2019, era claro que Marc estava três degraus acima. Agora, com a mesma moto, não está claro para mim que Marc vencerá Pecco em todas as corridas", continuou.

Muito tem se falado sobre como a chegada do #93 poderia afetar a atmosfera interna da Ducati, algo que alguns alertaram em 2023, antes da mudança anunciada na semana passada, com a saída de Martín para a Aprilia e Enea Bastianini para a KTM.

O próprio Bagnaia comentou em Mugello que tudo o que ele havia pedido a seus chefes era que o piloto que chegasse não perturbasse a "harmonia" que havia sido construída em sua garagem. Lorenzo acredita que isso significa apenas que ele não quer o espanhol como seu companheiro de equipe.

"Pecco Bagnaia está deixando claro que não quer que a atmosfera na garagem seja prejudicada. Não quero um piloto como Marc, não quero um piloto rápido, não quero um piloto que possa me vencer'. Isso não significa que Enea Bastianini não possa fazer isso. Mas, em um nível de sentimento, o que é mais assustador no momento, Bastianini ou Marc Márquez? Obviamente, Márquez", disse Jorge.

