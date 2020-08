MotoGP confirma primeiro caso positivo de Covid-19

Os organizadores da MotoGP confirmaram o primeiro caso positivo de Covid-19 na categoria, em um membro da equipe de TV da Dorna Sports. Apesar da confirmação, as atividades do GP da República Tcheca não serão afetadas e corrida acontecerá normalmente.

A MotoGP implantou protocolos estritos em meio à pandemia, a fim de dar início à sua atrasada temporada de 2020 no mês passado com uma rodada dupla em Jerez.

Entre as medidas de prevenção está um paddock reduzido permitido em cada evento e corridas realizadas sem a presença de público. Aqueles que entrarem no paddock devem apresentar um teste Covid-19 negativo na chegada a cada corrida, com verificações regulares de temperatura.

O paddock implementa seu próprio aplicativo de rastreamento, com bolhas sociais em operação para evitar qualquer interação e reduzir a possível propagação do vírus.

O Motorsport.com soube nesse sábado que um membro da equipe de TV Dorna Sports, promotora do MotoGP, teve um teste positivo para o vírus. A Dorna já confirmou isso em um comunicado oficial.

"Depois de mais de 5.500 testes realizados em todo o pessoal do paddock antes da sua participação nos GPs de Espanha, Andaluzia e República Tcheca, uma pessoa no paddock do Campeonato Mundial de MotoGP FIM testou positivo para Covid-19".

"O resultado foi devolvido durante os testes realizados antes do GP da Áustria".

"A pessoa faz parte da equipa Dorna Sports e é assintomática".

“Após o resultado positivo que chegou na madrugada de sábado, a pessoa foi imediatamente informada e isolada em seu hotel".

“Um novo teste foi então realizado para confirmar o resultado".

“Este segundo teste também foi positivo e, portanto, o funcionário e todos aqueles que tiveram contato próximo permanecerão isolados".

“As autoridades de saúde locais agora decidirão sobre a duração do auto-isolamento que devem realizar".

“Como medida de precaução, o Campeonato tomou a decisão de testar qualquer pessoa em contato secundário com o indivíduo e cada uma delas retornou um resultado negativo".

"O indivíduo não identificado foi colocado em quarentena, assim como todos aqueles que tiveram contato direto por precaução."

