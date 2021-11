A MotoGP encerra neste fim de semana a temporada 2021 em seu palco tradicional: o Circuito Ricardo Tormo, em Valência. E com dois dos três títulos do ano já definidos, as atenções do fim de semana se voltam para outra grande história: a despedida de Valentino Rossi das corridas de moto.

Depois de 26 anos, o Doutor fará neste domingo sua última corrida como piloto da MotoGP, aposentando-se das duas rodas para focar em provas de endurance com carros GT a partir de 2022.

Desde que anunciou sua aposentadoria, Rossi tem sido cercado de homenagens ao redor do mundo, incluindo uma despedida em frente ao povo italiano em Misano há duas semanas, onde obteve seu melhor resultado no ano, um décimo lugar.

E não esperem nada diferente no fim de semana: com Fabio Quartararo já garantindo o título de pilotos de 2021, as atenções devem se voltar integralmente à Rossi, em uma pista na qual não possui o melhor dos históricos, com apenas duas vitórias na MotoGP, sendo a última apenas em 2004.

Enquanto Quartararo já encerrou a disputa pelo Mundial de Pilotos no GP da Emilia Romagna em Misano, a última etapa, em Portimão, sacramentou o pódio de 2021. Enquanto o francês da Yamaha possui 267 pontos, a vitória no Algarve garantiu o vice-campeonato para Francesco Bagnaia, com 227. Em terceiro, com 195, está o campeão de 2020, Joan Mir, que não pode mais ser alcançado por Jack Miller, atualmente em quarto.

Outro campeonato que já está decidido é o de Construtores. Apesar do grande ano de Quartararo, a Ducati garantiu o título em Portimão no domingo, batendo a Yamaha com mais de 30 pontos de vantagem.

E a montadora italiana pode garantir ainda mais um título neste fim de semana. O Mundial de Equipes segue em aberto, com 45 pontos ainda em jogo, mas a equipe oficial da Ducati tem uma larga vantagem para o time da Yamaha: 392 a 364.

Outra história para se prestar atenção ao longo da semana é Marc Márquez. O hexacampeão não disputou o GP do Algarve devido à uma concussão sofrida na semana anterior, e seguiu recomendações médicas de não fazer grandes esforços. O piloto da Honda deve passar por novos exames nesta semana para determinar se pode voltar em Valência.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 Treino Livre 3 Sábado 05h55 Treino Livre 4 Sábado 09h30 Fox Sports Classificação Sábado 10h10 Fox Sports Corrida Domingo 10h Fox Sports

