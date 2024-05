A MotoGP abriu nesta sexta-feira as atividades do GP da Catalunha. E o dia foi dominado pelos donos da casa. Enquanto Jorge Martín foi o mais rápido no TL1, Aleix Espargaró terminou com o melhor tempo do dia, menos de 24h após anunciar sua aposentadoria da categoria no fim de 2024.

Já Marc Márquez não teve a melhor das sextas-feiras, terminando o TL2 fora da zona de classificação direta para o Q2 do sábado.

No TL1, a sessão foi dominada por dois dos três candidatos à vaga ao lado de Francesco Bagnaia na Ducati oficial em 2025, com Jorge Martín liderando à frente de Marc Márquez. O líder do campeonato terminou com 01min39s579 após o piloto da Gresini liderar a maior parte do treino.

Brad Binder completou o top 3 com a KTM, à frente de Pedro Acosta e Aleix, vencedor da sprint e do GP da Catalunha de 2023. Já Bagnaia foi o sétimo, optando por não trocar os pneus nos minutos finais.

Confira o resultado final do TL1 da MotoGP na Catalunha:

No TL2, Aleix liderou em uma sessão aperada com 19 pilotos no mesmo segundo e apenas 0s072 de diferença para Binder em segundo, mesmo com o sul-africano sofrendo duas quedas. Pedro Acosta foi o terceiro, mostrando um bom rendimento da KTM neste começo de fim de semana, com Bagnaia em quarto, Miller em quinto e Martín em sexto.

Marc Márquez foi o 13º, tendo que enfrentar o Q1 da classificação do sábado junto com os outros três pilotos que usam a Ducati de 2023: Álex Márquez, da Gresini, e Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, da VR46. Além deles, as quatro Hondas e Fabio Quartararo estarão na disputa pelas duas vagas do Q2.

A MotoGP volta à pista de Barcelona no sábado para mais três sessões, todas com transmissão da ESPN e do Star+. O dia começa às 05h10 com o terceiro treino livre, antes da classificação às 05h50 e termina com a corrida sprint, às 10h.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP na Catalunha:

