O presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas, insiste que a MotoGP continuará sendo mais rápida do que o Mundial de Superbike em 2027, quando a classe rainha terá motores com cilindrada reduzida de 1000cc para 850cc.

No início deste mês, a MotoGP anunciou a estrutura para sua revolução nas regras de 2027, que é encabeçada por uma mudança de motores e uma redução na aerodinâmica. O objetivo da redefinição é melhorar o espetáculo na pista e, ao mesmo tempo, tornar-se mais relevante para o mercado.

No entanto, a mudança para uma fórmula com motores 'pequenos' gerou temores de que as motos da MotoGP possam se tornar mais lentas do que as máquinas de produção usadas no WSBK.

Porém, o presidente da FIM afirma que novas regras serão introduzidas no WSBK nos próximos anos para garantir que as velocidades sejam mantidas sob controle e que a MotoGP continue sendo a categoria de duas rodas mais rápida do planeta.

"Obviamente, queremos ter a MotoGP no topo e as Superbikes... eram para ser motos de produção com algumas mudanças. Também começamos a trabalhar há dois anos para mudar os regulamentos das Superbikes", afirmou em Le Mans.

"Algumas coisas acontecerão muito em breve, mas de forma a mantermos uma distância entre MotoGP e Superbikes. Estamos conversando com todos os fabricantes. Ainda temos mais fabricantes nas Superbikes que na MotoGP. Há um ótimo trabalho sendo feito e a solução está chegando", diz Viegas.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como se comparam as velocidades da MotoGP e do WSBK atualmente?

No calendário atual do WSBK, há sete pistas que também recebem rodadas da MotoGP. Abaixo está uma comparação entre as voltas da pole de cada categoria nesses sete locais e a volta mais rápida de cada corrida.

Há algumas ressalvas a serem consideradas, principalmente a diferença de pneus. Enquanto a gama de pneus da Michelin para um fim de semana de MotoGP é padrão para todas as sessões, o WSBK usa pneus de qualificação e tem disponível um composto mais macio para a corrida sprint.

Comparação de pistas:

Phillip Island

MotoGP: Recorde de volta de qualificação - 1m27,246s; Recorde de volta de corrida - 1m28,108s

WSBK: Recorde de volta de qualificação - 1m27,916s; Recorde de volta de corrida - 1m28,564s

Barcelona

MotoGP: Recorde de volta na qualificação - 1m38.639s; Recorde de volta na corrida - 1m39.939s

WSBK: Recorde de volta na qualificação - 1m39.489s; Recorde de volta na corrida - 1m40.955s

Assen

MotoGP: Recorde de volta na qualificação - 1m31.472s; Recorde de volta na corrida - 1m32.500s

WSBK: Recorde de volta na qualificação - 1m32.934s; Recorde de volta na corrida - 1m33.620s

Aragón

MotoGP: Recorde de volta na qualificação - 1m46.069s; Recorde de volta na corrida - 1m48.089s

WSBK: Recorde de volta na qualificação - 1m47.973s; Recorde de volta na corrida - 1m49.028s

Algarve

MotoGP: Recorde de volta na qualificação - 1m37.226s; Recorde de volta na corrida - 1m38.872s

WSBK: Recorde de volta na qualificação - 1m39.610s; Recorde de volta na corrida - 1m38.826s

Jerez

MotoGP: Recorde de volta na qualificação - 1m36.170s; Recorde de volta na corrida - 1m37.449s

WSBK: Recorde de volta na qualificação - 1m38.247s; Recorde de volta na corrida - 1m39.004s

