Aleix Espagaró anuncia aposentadoria da MotoGP no fim de 2024

O espanhol Aleix Espargaró anunciou nesta quinta-feira (23) sua aposentadoria da MotoGP após a conclusão da temporada 2024. O piloto de 34 anos confirmou a informação em uma coletiva pré-GP da Catalunha, onde correrá em casa após as vitórias nas corridas de sábado e de domingo no ano passado.

O contrato atual de Aleix com a Aprilia chega ao fim em 2024, e ele já vinha deixando implícito que esse acordo seria o último de sua carreira. Apesar de ter afirmado no GP das Américas que ainda tinha que decidir seu futuro, agora ele optou por colocar um fim em sua carreira competitiva.

"Estou feliz em anunciar minha aposentadoria como um piloto titular", disse Aleix na coletiva. "Foram 20 anos incríveis neste paddock, e estou muito feliz e orgulhoso do que conquistamos junto com a Aprilia. Fizemos história e isso nunca será esquecido".

"Me diverti muito, e criamos um grupo de pessoas incríveis. Temos um fim de semana muito legal pela frente, em uma pista que eu gosto e que sou rápido, e ainda há muitas corridas pela frente até Valência para sermos competitivos".

Espargaró estreou na MotoGP em 2009 como substituto da Pramac Ducati no GP de Indianápolis, pontuando logo em sua primeira corrida ao terminar em 13º. No total, ele fez quatro corridas naquele ano, ficando na zona de pontos em todas, antes de assinar com a Pramac para 2010.

Em uma temporada marcada por lesões, Aleix teve como melhor resultado em 2010 um oitavo lugar, voltando à classe intermediária em 2011. Na Moto2, ele terminou em 12º, tendo feito seu primeiro pódio em Barcelona.

Aleix Espargaro, Aspar Team ART Photo by: Aspar Team

Ele retornou à MotoGP em 2012 com a Aspar, a bordo de uma CRT com motor Aprilia, deixando de pontuar em apenas duas etapas e terminando como o melhor piloto da CRT. Ele repetiu o feito em 2013 antes de ir para a Forward Racing com a Yamaha, fazendo sua primeira pole em Assen e o segundo lugar em Aragón em uma bela batalha com Cal Crutchlow, da Ducati.

Em 2015, Espargaró assinou um acordo de fábrica para o projeto da Suzuki ao lado de seu atual companheiro de Aprilia, Maverick Viñales. Ele foi fundamental no desenvolvimento da GSX-RR que deu o título de 2020 a Joan Mir. O espanhol foi um piloto muito presente no top 8 com a moto, mas sem obter os mesmos resultados de Viñales.

Por isso, em 2017, ele arriscou tudo ao assinar com a Aprilia para liderar o novo projeto, tirando o máximo de uma moto pouco competitiva nos três primeiros anos. Após em 2019 particularmente difícil, ele chegou a considerar a aposentadoria, mas optou por seguir na Aprilia.

Isso trouxe dividendos. Em 2021, ele fez história em Silverstone ao dar à Aprilia seu primeiro pódio na MotoGP com um terceiro lugar, seguido da primeira vitória na Argentina no ano seguinte. Em 2022, Espargaró ainda lutou pelo título até a reta final do campeonato, perdendo terreno devido às inconsistências da equipe.

Durante seus anos na categoria, Espargaró foi um grande defensor da segurança das pistas, pedindo mudanças necessárias.

Márquez 'dá SOLUÇÃO' à Ducati: ELE MESMO, Martín... e Bagnaia. Quem vai à Yamaha? GP Catalunha e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #11, com as últimas do mercado de pilotos:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!