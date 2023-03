Carregar reprodutor de áudio

Os Comissários de Recurso da FIM rejeitaram nesta quinta-feira o recurso da Honda contra a penalidade imposta ao seu piloto Marc Márquez após o GP de Portugal de MotoGP, realizado no último domingo, onde o espanhol acertou em cheio Miguel Oliveira. A entidade encaminhou o recurso a uma instância superior, a Corte de Apelações da Federação Internacional.

Inicialmente, a punição deveria ser cumprida durante do GP da Argentina, neste fim de semana. No entanto, com a lesão sofrida pelo piloto - operado na noite do último domingo - a penalidade foi 'adiada' para o fim de semana em que Márquez estiver presente.

Insatisfeita com a decisão, que considerou ir contra o regulamento, a Honda anunciou na quarta-feira que apelaria da penalidade. Depois de uma audiência na manhã de quinta-feira na Argentina, os comissários de apelação da FIM decidiram encaminhar o assunto ao Tribunal de Apelações.

Ainda não está claro quando a audiência ocorrerá, mas deve acontecer antes do GP das Américas, em Austin, corrida na qual Marc Márquez deve retornar.

Leia a declaração completa da FIM:

"O Sr. Marc Marquez e a equipe, HRC - REPSOL HONDA TEAM (Alberto Puig) interpuseram recurso escrito no dia 29/03/2023 às 02h16 (am) aos Comissários de Recurso da FIM com a caução para recurso de 1320 Euros.

O recurso é interposto contra a aplicação da Sanção imposta a Marc Márquez, Piloto nº 93, emitida pelo FIM MotoGP Stewards Panel em 28 de março de 2023, em conexão com a anterior "Notificação de Sanção", emitida em 26 de março de 2023.

A penalidade notificada pelo FIM MotoGP- Stewards Panel em 26/03/2023 foi uma "Penalidade Dupla Volta Longa para o GRAN PREMIO MICHELIN DE LA REPUBLICA ARGENTINA MotoGP- Race"

A aplicação da sanção imposta a Marc Márquez pelo Painel de Comissários da FIM MotoGP ("Application of the Sanction") emitida em 28/03/2023 foi uma "Double Long Lap Penalty" a ser aplicada na próxima corrida de MotoGP em que o piloto poderá participar.

1. Composição dos COMPETIDORES DE RECURSOS FIM

O Painel dos Comissários de Recurso FIM é constituído por:

• Comissário de Recurso FIM Paul King

• Comissário de Recurso FIM Armando Marques (nomeado pela FMP)

2. Procedimento

O recurso foi interposto regularmente na devida forma, com a devida taxa garantida e dentro dos prazos estabelecidos pela Administração da FIM (dentro de 24 horas contadas do e-mail anterior enviado pelo Repsol Honda Team Manager (ou seja, antes de 29 de março de 2023, 07:00: 57 CEST)).

Os Comissários de Recurso da FIM foram convocados eletronicamente em 29/03/2023. Os seguintes documentos foram submetidos aos Comissários de Apelação da FIM:

- A notificação da Sanção da FIM imposta pelo Painel de Comissários da FIM MotoGP em 26 de março de 2023.

- A "Aplicação da Sanção" emitida pelo Painel de Comissários da FIM MotoGP em 28 de março de 2023.

- A Declaração de Recurso editada pelo Sr. Marc Marquez e HRC - REPSOL HONDA TEAM.

3. Considerações dos Comissários de Recurso da FIM:

Os 2 elementos mencionados pelo recorrente referem-se a:

1) A validade da "Aplicação da Sanção" declarada pelo Painel de Comissários da FIM 2) Um pedido de suspensão da execução provisória da "Aplicação da Sanção"

Considerando as circunstâncias do caso e as questões legais suscitadas pelo recurso interposto pelo Sr. Marc Marquez e pela equipa HRC - REPSOL HONDA TEAM, os Comissários de Recurso da FIM decidem remeter o caso para o Tribunal de Recurso do MotoGP para a adequada resolução do caso.

4. A decisão

Com base nessas informações, os Comissários de Apelação da FIM decidem:

• receber o Recurso (art. 3.3.3.2)

• remeter o caso para o Tribunal de Recurso do MotoGP (art. 3.3.3.2)"

