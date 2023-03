Carregar reprodutor de áudio

A Honda anunciou nesta quarta-feira (29) que entrou com um recurso contra a mudança na punição dada pelos comissários da FIM a Marc Márquez no GP de Portugal de MotoGP pelo incidente com Miguel Oliveira e Jorge Martín.

O hexacampeão foi punido com duas voltas longas pelos comissários pelo acidente no início do GP de Portugal, levando ao abandono dele e do piloto português, enquanto Martín perdeu diversas posições.

A penalização original dizia que Márquez cumpriria as duas voltas no GP da Argentina. Mas a Honda anunciou na segunda-feira que o espanhol não disputará a etapa devido a uma fratura na mão direita.

Com isso, pela forma como o documento com a punição foi redigida, a ausência de Márquez faria com que ele não cumprisse a penalização. Mas a FIM divulgou na terça-feira uma explicação, dizendo que ela seria mantida para ser cumprida na primeira prova que o hexacampeão disputasse.

Isso levou à Honda anunciar nesta quarta um recurso contra a mudança, afirmando que ela "não condiz com o regulamento atual" da MotoGP.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing, Jorge Martin, Pramac Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Por esse motivo, a equipe Honda pretende usar todos os recursos possíveis oferecidos pelo regulamento para defender seus direitos e interesses legítimos, considerando uma violação da última resolução adotada e, em particular, protocolou um recurso perante os Comissários da FIM".

O ponto fundamental do caso foca no fato da FIM modificar a penalização dada a Márquez dois dias após a decisão inicial, tendo dito inicialmente que ela seria paga no GP da Argentina antes de ser trocado para a próxima etapa que o espanhol disputar.

Após o anúncio inicial, Márquez disse que concordava totalmente com a punição.

Márquez é um dos quatro pilotos fora do GP da Argentina deste fim de semana. O outro envolvido no incidente, Oliveira está fora devido à lesão causada pela queda. Enea Bastianini, da Ducati, está fora com uma fratura no ombro causada na sprint, enquanto Pol Espargaró está fora por tempo indeterminado após sofrer múltiplas fraturas e contusões por um forte acidente no TL2 em Portimão.

