A Gresini Racing revelou, neste sábado, as cores da sua moto para a temporada 2023 da MotoGP e a apresentação contou com o novo piloto da equipe Alex Márquez.

A equipe fundada por Fausto Gresini desfrutou de uma temporada de destaque em 2022 com Enea Bastianini, que levou o time a quatro vitórias e acabou 'correndo' por fora na disputa pelo título grande parte do ano; O ano passado marcou o primeiro desde 2014 em que a Gresini correu como uma verdadeira equipe independente, tendo rompido os laços com a Aprilia como participante de fábrica no final de 2021.

O sucesso da Gresini veio na esteira da morte de Fausto Gresini no inverno de 2021, o bicampeão mundial de 125cc perdeu a vida em fevereiro daquele ano após uma batalha contra o COVID-19. A equipe continua sua parceria com a Ducati em 2023 e agora tem Alex Márquez se juntando à equipe ao lado de Fabio Di Giannantonio.

Em uma apresentação na Itália na manhã deste sábado, a moto da Gresini para esta temporada foi revelada e o foi possível ver que o modelo mantém seu esquema de cores de 2022, mas com o vermelho Ducati mais proeminente ao lado do azul claro.

“Tem sido uma ótima sensação desde que nos juntamos e estamos empolgados com o próximo ano”, disse Márquez. “Tivemos a oportunidade de rodar com a Ducati um dia em Valência, o potencial existe, mas não estive no limite, por isso precisamos entendê-lo e tirar proveito dele.

"Mas a primeira sensação foi muito agradável. Sabemos que esta moto pode lutar pelo campeonato".

“Fizemos o teste em Valência que correu muito bem e temos uma boa expectativa para o teste na Malásia para experimentar alguns novos itens”, acrescentou Di Giannantonio, que se junta ao novo chefe de equipe Frankie Carchedi em 2023.

Alex Marquez, Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gresini Racing

Bastianini foi promovido à equipe de fábrica da Ducati ao lado do campeão mundial Francesco Bagnaia para este ano. Fazendo sua estreia na MotoGP em 2020 com a equipe de fábrica da Honda, Márquez passou por dois anos difíceis com a LCR em 2021 e 2022, o que o forçou a procurar 'carona' em outro lugar.

Testando a GP22 que vai correr este ano em Valência após o final da temporada de novembro passado, Márquez elogiou a moto, admitindo que se sentiu “imediatamente em casa” com ela. Seu lugar na LCR foi ocupado pelo 'refugiado' da Suzuki, Alex Rins, que assinou um contrato de dois anos diretamente com a Honda.

Di Giannantonio teve uma modesta campanha de estreante com a Gresini, marcando uma pole em condições duvidosas em Mugello e teve um oitavo lugar como melhor resultado na Alemanha, terminando o ano em 20º com 24 pontos. Gresini será um dos quatro representantes da Ducati no grid em 2023, ao lado da equipe de fábrica, Pramac e VR46.

Gresini Racing Ducati Desmosedici Photo by: Gresini Racing

