Carregar reprodutor de áudio

Marc Márquez continua sua preparação física visando a temporada 2023 da MotoGP e acaba de passar por uma nova etapa ao retornar às pistas após um mês afastado dos circuitos.

O #93 concluiu a temporada de 2022 tranquilo quanto ao seu desempenho após novos meses de progresso, mas o piloto indicou que a pausa de inverno seria essencial para tentar recuperar todas as capacidades do braço direito. Após o teste realizado no circuito de Valência em novembro do ano passado, ele decidiu parar e se concentrar no restante da recuperação, que teve como foco principalmente a construção muscular.

A perda de força, ligada às semanas de imobilização após a quarta operação em junho de 2022, tem sido seu principal ponto fraco desde o retorno à competição e lhe rendeu algum tempo de recuperação após cada GP.

O espanhol passou o mês de dezembro longe da pista trabalhando em seus músculos para recuperar forças e colocar seu ombro de volta na posição correta. Embora ele tenha admitido durante o mês que tentou voltar ao motocross, o treinamento "veio cedo demais", como ele disse ao site oficial do MotoGP.

"Neste inverno eu preciso entender o máximo possível sobre este braço, que eu acho que pode melhorar muito. Estou tentando entender o limite, mas o importante é que a cada semana me sinto cada vez melhor. Isso é o mais importante. É claro que chegará um dia em que a progressão parará e então entenderemos qual é o máximo do braço".

Márquez retomou o treinamento de motocross no início de janeiro antes de retornar às pistas esta semana. Uma sessão privada no circuito de Aragón em um CBR600RR, ao lado de seu irmão Álex, preparou-o totalmente para o início da temporada, com o primeiro teste oficial acontecendo na Malásia de 10 a 12 de fevereiro.

A questão permanece quanto ao quão apto ele estará este ano, mas parece estar ficando cada vez melhor, mesmo que o oito vezes campeão mundial esteja bem ciente de que seu braço direito nunca mais será o mesmo.

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music