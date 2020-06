Danilo Petrucci está garantido na MotoGP para 2021. Mas, diferente do que muitos imaginavam, o italiano não vai assumir a vaga na equipe oficial da KTM: ele vai para a satélite Tech3, no lugar de Miguel Oliveira, que ficou com a promoção.

No início do mês, Petrucci havia confirmado sua saída da Ducati no final da temporada, e a imprensa italiana havia divulgado que ele tinha visitado a KTM com seu empresário na semana passada.

Apesar de seu empresário ter dito inicialmente que o encontro teve apenas discussões iniciais, que haviam sido muito positivas, foi apurado que, na realidade, a KTM já havia assinado um acordo com Petrucci.

Porém, no momento, a impressão que havia ficado é que o italiano assumiria uma vaga na equipe oficial da KTM. Porém, Petrucci irá para a satélite Tech3, ao lado de Iker Lecuona, com o português Miguel Oliveira assumindo a vaga na equipe de fábrica, ao lado de Brad Binder.

"Me dá muito prazer em anunciar esses quatro pilotos juntos em nosso programa da MotoGP", disse o chefe da KTM Pit Beirer. "Brad e Miguel tem um relacionamento de trabalho produtivo e mostraram o talento e o desejo de vencer corridas em todos os estágios do mundial".

"Acreditamos que eles têm a determinação necessária para levar adiante nosso projeto da MotoGP. E o mesmo vale para a Red Bull KTM Tech3, que tem o prazer de introduzir Danilo à nossa família".

"A experiência dele tem muito valor, mas também estamos apostando em um piloto que está comprometido e com a atitude correta".

"Acreditamos que ele ainda tem algo a mostrar na MotoGP. De um lado, estamos investindo em pilotos de ponta para o futuro da MotoGP, mas que também podem facilmente se tornar estrelas jpa em 2021, e isso seria muito bom de ver".

"Temos duas equipes, mas na verdade é uma grande família com quatro atletas na mesma moto e com as mesmas possibilidades. O desenvolvimento e sucesso de nossos pilotos será uma grande história para a KTM e o gosto será ainda mais doce levando eles a novas alturas em uma competição tão difícil".

Petrucci estreou na MotoGP em 2012 na pouco competitiva Ioda CRT, antes de se unir à Ducati em 2015 na Pramac. No ano passado, ele foi escolhido para substituir Jorge Lorezno na equipe oficial da marca e garantiu sua primeira vitória na MotoGP na Itália.

Oliveira irá assumir a vaga de Pol Espargaró na equipe oficial da KTM em 2021, após a revelação do Autosport / Motorsport.com de que ele será o novo companheiro de Marc Márquez na Honda em 2021. O piloto português recusou a proposta de substituir Johann Zarco na KTM esse ano.

O lugar de Petrucci na Ducati foi para Jack Miller, que atualmente corre na Pramac, equipe satélite, enquanto a outra vaga na equipe oficial deve ficar com Andrea Dovizioso apesar das negociações estarem avançando lentamente.

Na Pramac, Jorge Martín deve fazer a subida da Moto2 para a classe rainha com a equipe satélite da Ducati, com Francesco Bagnaia certo para manter sua vaga na equipe.

Veja como os novos gráficos da F1 vão agitar os GPs e colocar Senna e Piquet x Verstappen e Hamilton

PODCAST: As notas atribuídas aos pilotos no game F1 2020 são malucas?