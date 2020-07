MotoGP: Márquez erra e Quartararo bate Viñales e Dovi na Espanha

Depois de largar da pole position, perder a liderança e recuperar o terreno perdido em Jerez de la Frontera, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha Petronas, teve grande atuação para vencer o GP da Espanha da MotoGP, seu primeiro triunfo na categoria rainha.

O jovem piloto contou com erro do hexacampeão Marc Márquez, espanhol da Honda, que 'escapou' quando estava na liderança e teve de fazer corrida de recuperação. Entretanto, a cinco voltas do fim, o Formiga Atômica errou novamente, caiu e abandonou a etapa inaugural de 2020.

Quem completou o pódio na movimentada prova deste domingo foi o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha oficial, à frente do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati. O australiano Jack Miller, da Pramac, foi o quarto. O espanhol Pol Espargaró, da KTM, fechou o top-5.

A corrida

Na largada, Viñales saltou para a liderança, superando Quartararo. O francês da Yamaha Petronas caiu para quarto, atrás também da Pramac de Miller e de Márquez. Veja como foi o salto inicial do GP da Espanha no vídeo abaixo:

Na sequência, Quartararo ainda foi ultrapassado pela Pramac de Francesco Bagnaia. Mais à frente, na briga pela liderança, Márquez foi para cima de Viñales e deu o bote no rival da Yamaha, assumindo a ponta em Jerez.

Entretanto, a 22 voltas do fim, o hexacampeão errou e saiu da pista, ficando muito perto de cair na brita. O espanhol, porém, 'salvou' de forma espetacular e seguiu na prova, iniciando corrida de recuperação a partir do meio do grid.

Na ponta, Quartararo começou a recuperar o terreno perdido e foi para cima do líder Viñales, que sofria com desgaste de pneus. O piloto da Yamaha oficial de fábrica acabou ultrapassado pelo francês e por Miller, com o australiano subindo para segundo.

Mais atrás, o pelotão era composto por Bagnaia, Dovizioso, Pol Espargaró, Franco Morbidelli e Valentino Rossi. A 13 voltas do fim, o heptacampeão foi passado por Márquez, que superou a Yamaha do italiano com facilidade. Um pouco depois, Bagnaia caiu para sexto, sofrendo forte ataque de Morbidelli. Márquez seguiu na caça aos concorrentes mais à frente e logo superou os pilotos de Petronas e Pramac.

O hexacampeão seguiu no ataque e foi para cima de Espargaró, Dovizioso e Miller, ultrapassando todos. Um pouco antes, quem não teve sorte foi Rossi, que teve de abandonar com sua Yamaha M1 em Jerez.

Quando atacava Viñales na briga pela vice-liderança, Márquez acabou errando e caiu de forma definitiva, abandonando a etapa de Jerez de la Frontera depois de fazer grande corrida de recuperação.

No fim, Morbidelli ainda fez uma carga para confirmar o sexto posto, atrás da KTM de Espargaró. Bagnaia ficou em sétimo, à frente do português Miguel Oliveira, da KTM Tech 3. Danilo Petrucci e Takaaki Nakagami fecharam o top-10.