Marc Márquez brilhou em Austin e venceu a etapa das Américas da MotoGP, seu sétimo triunfo em oito corridas disputadas no circuito. O resultado o fez pular para o sétimo lugar na classificação de pilotos, ultrapassando Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Na disputa mais importante, Fabio Quartararo abriu vantagem sobre Francesco Bagnaia pelo título.

O francês terminou em segundo e anotou 20 pontos, contra 16 do italiano em terceiro, e chega a 52 de vantagem com quatro provas restantes. Com isso, pode ser campeão já na próxima etapa, na Emília-Romanha. Para isso, basta que Pecco não marque dois pontos a mais que ele.

O meio do pelotão teve poucas mudanças, a mais notável foi a subida de Jack Miller para a quarta colocação, se aproveitando da queda de Johann Zarco, que saiu zerado do GP das Américas. Jorge Martín se aproximou do top 10 com a quarta posição na corrida de Austin e está a dez pontos de Miguel Oliveira.

Classificação de Pilotos

Equipes

Apesar da vitória de Márquez, a Honda segue na sexta colocação de equipes, mas chegou mais perto da KTM e diminuiu a distância para 32 pontos.

Mesmo com Quartararo à frente de Bagnaia, a Ducati ultrapassou a Yamaha por ter pontuado com dois pilotos, contra apenas um da rival.

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 291 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 25 16 - - - 2 Yamaha 282 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 20 20 - - - 3 Suzuki 197 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 10 13 - - - 4 KTM 185 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 7 7 - - - 5 Honda 173 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 13 25 - - - 6 Aprilia 105 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 8 - - - -

EXCLUSIVO: JU CERASOLI revela detalhes em TRETAS de Hamilton e Verstappen que não são vistos na TV

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: