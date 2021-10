MotoGP: "Rei de Austin", Márquez domina e vence GP das Américas

O rei de Austin está de volta: Marc Márquez não deu chance aos rivais e venceu a etapa das Américas de MotoGP, seu sétimo triunfo em oito corridas no circuito. O espanhol ultrapassou o pole position Francesco Bagnaia logo na largada e abriu larga vantagem sobre Fabio Quartararo para controlar a prova de ponta a ponta.

Apesar de não ter conseguido alcançar o hexacampeão, o francês líder do campeonato sai satisfeito dos Estados Unidos, pois terminou à frente de Pecco, seu principal rival pelo título de 2021.

A corrida

Márquez tomou a ponta logo na primeira curva e Quartararo também ultrapassou o pole Bagnaia, que caiu para o terceiro lugar e logo depois para quinto após perder posição para Álex Rins e Jorge Martín. Com isso, o top 3 era formado por Honda, Yamaha e Suzuki.

Na segunda volta, o "terror" da Curva 12 voltou: Takaaki Nakagami caiu ao contorná-la, mas ele conseguiu voltar para a corrida. Enquanto isso, Martín protagonizava boa disputa com Rins pelo terceiro lugar, com muitas ultrapassagens e devoluções entre os dois. Na quinta volta, Johann Zarco também caiu. Dessa vez, na Curva 1.

No meio do pelotão, Bagnaia perdia mais uma posição, agora para seu companheiro de equipe Jack Miller. À frente, Martín conseguiu o terceiro lugar e foi ao ataque de Quartararo, que se defendia bem. Na liderança, Márquez anotava a melhor volta e dominava a corrida até então, com mais de um segundo de vantagem sobre o francês.

O espanhol se distanciava a cada giro para conseguir poupar ritmo no fim da corrida e não prejudicar seu físico, que ainda não está 100% após a lesão sofrida em 2020. Com 12 voltas para o fim, a lacuna para Quartararo já ultrapassava os dois segundos.

Na volta seguinte, Aleix Espargaró caiu e abandonou a corrida. Foram cinco quedas dele em um fim de semana para esquecer. Mais atrás, Bagnaia recuperava a quinta posição sobre Rins.

O top 5 era formado por Márquez, Quartararo, Martín, Miller e Bagnaia na metade da corrida, com a possibilidade de um jogo de equipe da Ducati e troca de posição entre Jack e Pecco, a fim de manterem vivas as chances de título do italiano. Como esperado, o movimento aconteceu e ele assumiu a quarta colocação.

O hexacampeão tinha dificuldades para segurar a complicada moto de 2021 da Honda, mas conseguia se manter e seguia abrindo vantagem.

Mais atrás, Rins conseguia ultrapassar Miller e voltava aos cinco primeiros. Na briga pelo pódio, Bagnaia pressionava Martín. O espanhol cometeu um erro "suspeito" na Curva 4 e perdeu vantagem.

O espanhol recebeu uma penalidade de long lap pela cortada de caminho e Bagnaia recebeu "de graça" a terceira posição. A dúvida pairou no ar pois sua equipe Pramac é o time júnior da Ducati, pela qual Pecco corre.

Sem qualquer ameaça, Márquez cruzou a linha de chegada para conquistar sua sétima vitória em Austin, com Quartararo terminando em segundo e Francesco confirmando o terceiro lugar.

Classificação final

EXCLUSIVO: JU CERASOLI revela detalhes em TRETAS de Hamilton e Verstappen que não são vistos na TV

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: