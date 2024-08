MotoGP: Martin lidera TL1 na Áustria e Acosta sofre acidente

Jorge Martin conseguiu se manter na liderança e conquistou 1-2 para a Pramac durante o treino de abertura do GP da Áustria de MotoGP. Isso acontece após uma bandeira vermelha ser causada por Pedro Acosta nos estágios finais da sessão.

O piloto da Tech3 sofreu uma queda relativamente em velocidade relativamente baixa na chicane poucos minutos antes de perder o controle de sua KTM na curva 4. O segundo incidente foi mais grave e aconteceu nos últimos momentos do TL1.

Apesar de ter causado a bandeira vermelha, o espanhol saiu ileso do acidente. Os comissários decidiram acionar o aviso porque a moto do piloto bateu nas barreiras antes de retornar à pista, o que acabou espalhando detritos no traçado e prejudicando a segurança.

A sessão foi retomada após um breve intervalo, permitindo que os pilotos voltassem à pista com menos de três minutos e 30 segundos no relógio, porém, nenhum competidor conseguiu melhorar seus tempos, deixando Martin no topo, à frente de Franco Morbidelli.

Jorge conquistou a volta mais rápida alguns segundos antes da bandeira vermelha ser acionada devido ao acidente de Acosta. O piloto cravou 1m29s554, ficando dois décimos à frente de Morbidelli.

Por sua vez, os pilotos da KTM ditaram o ritmo inicial do treino livre, tendo Pedro marcado o primeiro tempo com 1m30s876, antes de Brad Binder diminuir para 1m30s236.

Pol Espargaró veio e quebrou a barreira de 1m30s e diminuiu o tempo para 1m29s933, usando uma versão experimental da RC16. Após 15 minutos, Morbidelli fez o possível para acabar com o domínio da KTM e assumiu a ponta com 1m29s872 com a Ducati GP24.

O tempo do italiano permaneceu invicto até os cinco últimos minutos da sessão, quando Martin foi para a pista com pneus macios e tomou a ponta antes da bandeira vermelha ser acionada, impedindo qualquer melhora.

Ficando atrás da dupla da Pramac, Espargaró manteve o terceiro lugar, enquanto Franscesco Bagnaia conquistou o quarto com a Ducati de fábrica. Binder fechou o top 5, enquanto Acosta se manteve na sexta posição, apesar da queda.

Maverick Viñales liderou a Aprilia, ficando em sétimo, enquanto Aleix Espargaró sofreu duas quedas em um período de 15 minutos na sessão. Os dois incidentes aconteceram na complicada chicane da curva 2, que também afetou outros pilotos.

O oitavo lugar foi para Fabio di Giannantonio, enquanto Joan Mir surpreendeu ao conquistar a nona posição com a Honda, ficando na frente de Alex Márquez da Gresini.

Marc Márquez, irmão mais velho de Alex e companheiro de equipe, perdeu sua melhor volta devido a ultrapassado os limites de pista e ficou classificado em 18°, embora a bandeira vermelha tenha prejudicado a todos.

Alex Rins foi o melhor piloto da Yamaha, ficando em 13°, com um tempo de 1m30s482, uma posição à frente do companheiro de equipe de campeão da temporada de 2021, Fabio Quartaro.

MotoGP GP da Áustria - Resultados do TL1

