MotoGP: Morbidelli é confirmado na VR46 para 2025

A VR46 recrutrou oficialmente Franco Morbidelli para fazer parceria com Fabio di Giannantonio na MotoGP para a próxima temporada, confirmando o que já havia sido adiantado pelo chefe da equipe, Davide Tardozzi.

O time e o piloto concordaram em um acordo de um ano, que ainda conta com a mentoria da lenda da MotoGP, Valentino Rossi, para o vice-campeão de 2020.

Atualmente, Morbidelli pilota pela Pramac, mas continuará com a moto GP24. Importante ressaltar que Di Giannantonio é o único que tem acesso à GP25 de fábrica, depois de fechar contrato de fábrica diretamente com a Ducati no início de agosto.

Morbidelli ocupará o lugar de Marco Bezzcchi, que será transferido para a Aprilia na temporada de 2025-26, se tornando parceiro de Jorge Martin.

"Estou muito feliz em anunciar que assinei com a VR46 Racing Team para a temporada de 2025. Definitivamente me sentirei em casa aqui, quero muito fazer bem e retribuir, com bons resultados, essa confiança tanto para mim quanto para toda a equipe", declarou Morbidelli sobre a notícia.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quero voltar no tempo e me alegrar novamente com todo o grupo. Um sincero agradecimento a toda a VR46 Riders Academy e à minha gestão. Vale, Carlo, Uccio, Albi e Gianluca. Amigos, mas também figuras-chave na realidade VR46. Mal posso esperar para começar esta nova aventura juntos".

Importante lembrar que Morbidelli está tendo dificuldades de desempenho desde que deixou a Yamaha para se juntar à Ducati no início de 2024. O piloto sofreu um grave acidente durante o treinamento em janeiro, o que o deixou em desvantagem com os outros competidores, já que não pôde participar dos testes de pré-temporada.

O ítalo-brasileiro teve uma melhora no ritmo nas últimas corridas, incluindo um quinto lugar no GP da Alemanha, que lhe permitiu recuperar o 12° lugar no campeonato e se igualhar a pontuação de Bezzecchi.

Atualmente, a VR46 está em quinto lugar na classificação, à frente da equipe de fábrica da KTM, mas duas posições atrás da equipe satélite da Ducati, a Gresini.

"Franco foi o primeiro piloto a entrar na VR46 Riders Academy, nós o conhecemos [há] anos, o vimos crescer em Tavullia e hoje, com grande satisfação, podemos dizer que ele se juntará à tripulação a partir da próxima temporada. Ele é um piloto de grande talento, mal podemos esperar para recebê-lo e deixá-lo desfrutar da família e do ambiente caseiro que nos distingue", declarou Alessio Salucci, diretor da equipe VR46.

