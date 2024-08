Aleix Espargaró considera "injusto" que Jack Miller e Franco Morbidelli sigam na MotoGP em 2025 apesar de sesu resultados ruins, já que isso bloqueia a entrada de jovens pilotos na principal categoria da motovelocidade mundial.

O piloto da Aprilia, hoje com 35 anos, já anunciou sua aposentadoria da categoria no final desta temporada, assinando com a Honda como piloto de testes a partir de 2025.

Em um momento de manifestação contundente, Espargaró criticou a atitude de alguns chefes de equipe, por preferirem manter pilotos experientes, mesmo com resultados ruins, em vez de dar chances a jovens talentos. Ele se referiu, em particular, aos casos de Jack Miller e Franco Morbidelli.

O australiano, que há um mês parecia destinado a deixar o paddock da MotoGP, está prestes a assinar com a Pramac, onde será parceiro de Miguel Oliveira. Morbidelli, por sua vez, sairá da Pramac para a VR46, onde Valentino Rossi, seu padrinho, abrirá espaço para ele ao lado de Fabio Di Giannantonio.

"Não vou comentar nada disso, porque isso me colocaria em problemas", respondeu Espargaró inicialmente, quando perguntado diretamente sobre o caso de Miller.

"Se eu lhe disser o que penso sobre isso e sobre outra pessoa que vai acabar na VR46... Eu me dou bem com Jack, somos vizinhos e ele acabou de se tornar pai, e sei que ele gosta muito de motocicletas, muito mais do que eu. Estou muito feliz por ele poder ficar aqui. Mas há um caso muito pior", disse ele em referência a Morbidelli, que não sobe ao pódio desde 2021, quando correu na Yamaha.

Depois de deixar a Yamaha no ano passado, o piloto ítalo-brasileiro 'caiu para cima', indo para a Pramac. Mesmo tendo em mãos a GP24, a melhor e mais recente versão da Desmosedici, Morbidelli teve como melhor resultado apenas um quinto lugar no GP da Alemanha, muito diferente de seu companheiro, Jorge Martín, que lidera o campeonato.

"O caso de Morbidelli é pior do que o de Miller. Não há nada de errado com a permanência dele na MotoGP, mas quando você tem uma moto vencedora por tantos anos seguidos e seus companheiros de equipe o batem todas as vezes, em todas as corridas e em todas as classificações, não me parece justo que você não dê oportunidade aos jovens", argumentou o espanhol, que se sente no direito de falar francamente porque dá o exemplo.

"Decidi dar sair no próximo ano, porque tenho a sensação de que não estou 100% como esses jovens que estão surgindo. Não tenho mais o desejo de correr e não me parece justo continuar aqui", disse Espargaró, que, por outro lado, aplaude a coragem de Trackhouse em apostar em Ai Ogura.

"O fato de um chefe de equipe como Davide Brivio se arriscar em alguém como Ogura é algo a ser aplaudido. Acho que Ai é muito bom; ele é agressivo, trabalha sozinho. Acho que ele é uma ótima contratação e a melhor coisa que a Trackhouse poderia fazer", disse o piloto da Aprilia.

Rossi DETONA escolha por Márquez: Ducati vai PAGAR CARO? Pramac encaminha contratação | ARENA CROSS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!