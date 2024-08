O anúncio da contratação de Ai Ogura colocou mais uma peça no quebra-cabeças da MotoGP 2025. A cerca de sete meses do início da próxima temporada, restam apenas cinco vagas em aberto no grid, porém, com negociações bastante avançadas para todas elas.

Com o anúncio de Ogura, a Aprilia se torna apenas a segunda das cinco montadoras a terem confirmado todas as suas escalações para o próximo ano junto com a KTM.

Na Ducati, as duas vagas restantes são apenas uma mera formalidade. Davide Tardozzi, gerente de operações da marca italiana, 'deu com a língua nos dentes' em uma entrevista recente ao revelar que Franco Morbidelli ocupará a segunda vaga da VR46, ao lado de Fabio di Giannantonio. E isso coloca Fermín Aldeguer, anunciado pela Ducati no começo do ano, na Gresini, com Álex Márquez.

Já na Honda há uma vaga em jogo, ao lado de Johann Zarco na LCR. Quem deve levar a melhor é o tailandês Somkiat Chantra, que corre na Moto2.

Para fechar, a Pramac ainda não fechou sua dupla para o primeiro ano como equipe satélite da Yamaha. Porém, informações de bastidores apontam que a equipe deve apostar em dois nomes veteranos: Miguel Oliveira e Jack Miller.

Veja como está ficando o grid da MotoGP 2025:

equipe montadora moto piloto Aprilia Racing Aprilia RS-GP25 72 89 Trackhouse Racing 25 TBA Ducati Desmosedici GP25 63 93 49 Desmosedici GP24 TBA A Confirmar 73 TBA A Confirmar

Honda RC213V 5 TBA A Confirmar 10 36 KTM RC16[13] 31 33 12 23 Yamaha YZR-M1 20 42 TBA A Confirmar TBA A Confirmar

