Após quatro anos de Moto2, o japonês Ai Ogura finalmente terá sua chance na MotoGP. O atual vice-líder da categoria de acesso foi confirmado nesta quinta-feira (15) pela Trackhouse para a temporada 2025, correndo ao lado de Raúl Fernández.

Conforme adiantado pelo Motorsport.com, Ogura chegará à MotoGP em 2025 como parte de um contrato de dois anos e substituirá o atual titular da Trackhouse, Miguel Oliveira.

O piloto de 23 anos está atualmente 22 pontos atrás do líder e companheiro de equipe Sergio Garcia, com 10 das 20 rodadas ainda a serem disputadas. Ele conseguiu superar o rival da Moto2, Joe Roberts, com a Trackhouse tendo conversado com o piloto americano sobre uma mudança para a MotoGP.

"Posso ver que a equipe é realmente competitiva e a moto é muito forte e, como piloto, meu trabalho é fazer o que posso com tudo o que tenho", disse Ogura. "É sempre a mesma mentalidade, mas estou muito feliz por fazer parte da Trackhouse e dar esse passo para a MotoGP com eles - estou ansioso para começar em 2025".

"Agora tenho de pensar na Moto2. Vou tentar terminar este ano da melhor maneira possível e chegar bem preparado para 2025".

Ai Ogura, MT Helmets MSI Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A decisão da satélite da Aprilia de contratar Ogura é surpreendente, considerando a longa associação deste último com a Honda, que também lhe deu a oportunidade de correr na Moto2.

"Estamos entusiasmados por termos finalizado a oportunidade de iniciar um novo projeto com Ai, um dos pilotos mais talentosos da Moto2", acrescentou o chefe da equipe, Davide Brivio. "Apreciamos seu estilo de pilotagem, sua resiliência durante as corridas e sentimos que Ai tem potencial para se tornar um grande piloto de MotoGP".

"Enquanto trabalhamos para desenvolver a Trackhouse como um projeto de MotoGP, trabalharemos simultaneamente para dar a Ai as ferramentas para expressar seu talento e crescer o máximo possível. Acho que com Raul, como o jovem mas experiente piloto, e Ai, como o novo talento em crescimento, a Trackhouse garantiu uma forte formação de pilotos para o futuro".

Enquanto aguardamos novos desenvolvimentos, Ogura é, por enquanto, o único piloto a representar o Japão na classe-rainha no próximo ano, já que a Honda planeja substituir o piloto da LCR Takaaki Nakagami pelo tailandês Somkiat Chantra.

Chantra também está na Moto2 este ano, atualmente em 11º lugar na classificação, 104 pontos atrás de Garcia, que agora parece estar prestes a perder a chance de correr na MotoGP, apesar de ter figurado na lista de candidatos da Trackhouse.

A contratação de Ogura coloca mais uma peça no quebra-cabeça e significa que o grid de 2025 está próximo de ser fechado. Antes da 11ª rodada deste fim de semana na Áustria, apenas cinco anúncios ainda precisam ser feitos - embora todos os assentos não estejam oficialmente decididos.

A lenda da MotoGP, Valentino Rossi, não deixará seu protegido Franco Morbidelli na mão e o contratará para sua equipe VR46, onde formará dupla com o novo piloto de fábrica da Ducati, Fabio Di Giannantonio, conforme revelado recentemente por Davide Tardozzi.

Fermín Aldeguer, outro piloto que subiu da classe intermediária, substituirá Marc Márquez na Gresini depois que o hexacampeão se juntar à equipe oficial da Ducati.

Um anúncio sobre a chegada de Chantra à LCR pode ser feito a qualquer momento.

Enquanto isso, Oliveira e Jack Miller, que sai da KTM no fim do ano, formarão uma nova equipe na Pramac, que mudará da Ducati para a Yamaha em 2025.

