MotoGP: Martín revela "não estar confiante" para GP do Japão

O líder do campeonato de MotoGP, Jorge Martín, disse que precisará dar um passo a mais no sábado para disputar as honras do GP do Japão no domingo. Depois de um TL2 complicado e tendo apenas o terceiro melhor tempo, o piloto está preocupado com a ameaça da KTM.

Apesar de ter registrado o terceiro melhor tempo no segundo treino e, portanto, estar confortavelmente na batalha do Q2 pela pole position, Martín disse que não estava se sentindo feliz a bordo de sua Pramac Ducati durante o primeiro dia de corrida.

"Sou um dos mais rápidos, com certeza", comentou o espanhol. "Mas quero ter uma boa sensação. Mesmo que o ritmo não tenha sido ruim, não estou muito confiante com a moto, então espero que eu possa dar um passo à frente no domingo".

"Comecei a ter problemas com a moto e não tive a melhor sensação. Teremos de ver se conseguimos melhorar um pouco a dianteira pela manhã".

"Estou travando muito a frente e começo a perdê-la quando entro na curva. Será muito difícil fazer 24 voltas assim. Depois, tudo se tornará muito mais fácil".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Os planos de Martín de encontrar algo durante o TL3 no sábado podem ser complicados pelo clima. Há previsão de chuva forte, o que pode dificultar o progresso antes do domingo, quando a previsão é melhor.

Seu rival no campeonato, Francesco Bagnaia, gostaria de ver esse contratempo para Martín, que está 21 pontos à frente dele na tabela de pilotos. O atual campeão da MotoGP sugeriu que teria menos trabalho a fazer no sábado, declarando-se muito feliz com sua Ducati de fábrica após a corrida de sexta-feira.

"Foi uma sexta-feira muito positiva", disse o italiano. "Amanhã precisamos de mais um pequeno passo, mas já sabemos o que fazer".

"Eu me senti bem com a moto assim que começamos hoje. Tudo o que fizemos com ele nesta manhã foi bom. Melhoramos minha sensação, melhoramos a frenagem e acho que podemos ficar felizes".

"Esta tarde, as condições estavam muito melhores e pudemos nos concentrar ainda mais na frenagem. Nosso ritmo foi fantástico".

Bagnaia atribuiu seu decepcionante sétimo melhor tempo no segundo treino a um erro de pilotagem na curva 11 durante sua volta mais promissora.

