MotoGP: Binder lidera TL2 no Japão e KTM ameaça domínio da Ducati

Brad Binder foi o mais rápido da KTM Factory Racing no segundo treino para o GP do Japão em Motegi. Enquanto os rivais pelo título da MotoGP, Jorge Martín e Francesco Bagnaia, pilotando motos da Ducati, também garantiram suas vagas na qualificação 2 de sábado.

Com Pedro Acosta, da Tech 3 KTM, sendo o quarto mais rápido na segunda sessão de pista seca, houve indicação de que a Ducati não terá tudo do seu jeito neste fim de semana. As KTMs mostraram que podem dar às motos italianas uma corrida desafiadora, uma métrica importante nesse circuito.

Marc Márquez, que defende a Gresini Ducati, registrou um 'voo' tardio para ser o segundo mais rápido, 0,033s atrás da volta de 1m43,436s de Binder. Isso aconteceu apesar do espanhol ter aparentado estar frustrado e agitado na garagem durante a maior parte do dia, que começou com um TL1 inconclusivo e úmido.

Martín foi o terceiro mais rápido, com Bagnaia, seu perseguidor mais próximo no campeonato, apenas em sétimo. Enea Bastianini, o terceiro piloto na classificação do campeonato mundial, perdeu a parte dianteira de sua Ducati em alta velocidade na metade da sessão.

Embora o italiano tenha saído ileso da batida na Curva 14, sua moto caiu na brita e sofreu muitos danos. Ele fez um bom trabalho para voltar à ação antes da bandeira quadriculada e garantir sua participação no Q2 com o quinto melhor tempo.

Maverick Viñales foi o sexto mais rápido, à frente de Bagnaia, Aléx Márquez e da dupla da VR46 Ducati, Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

O piloto da casa, Takaaki Nakagami, correndo no Japão pela última vez como piloto de MotoGP em tempo integral, manteve sua LCR Honda entre os 10 primeiros até o último minuto, mas caiu para 12º no último momento.

Jack Miller, frustrado, não conseguiu aproveitar o ritmo da RC16 depois de cair nos últimos cinco minutos e teve de se contentar com o 11º lugar na tabela de tempos.

Franco Morbidelli e Fabio Quartararo completaram a lista dos 14 primeiros colocados, que ficaram separados por um único segundo.

Confira a seguir os tempos de volta dos pilotos no TL2.

Tempos do TL2

