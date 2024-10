Marc Márquez garantiu com facilidade a vaga direta no Q2 para a classificação do GP do Japão de MotoGP, ficando a apenas 0s033 atrás de Brad Binder. Porém, o resultado não reflete como foi sua sexta-feira, com o hexacampeão citando vários problemas, especialmente com os freios, coroando um dia "bizarro" em Motegi.

"Foi um dia bizarro, primeiro por causa do clima, e também porque tivemos uma sessão muito estranha à tarde, com vários pequenos problemas", explicou Márquez ao site oficial da MotoGP. "Não conseguimos trabalhar normalmente, então não entendemos nada sobre os pneus, mas felizmente me senti bem no contrarrelógio e consegui ser rápido. Agora preciso encontrar essa confiança".

"Tivemos um problema com os freios e não vou mencionar os outros, mas eles estavam em ambas as motos", detalhou Márquez à imprensa espanhola.

Márquez estava desesperado para terminar entre os 10 primeiros com 90% de chance de chuva amanhã, o que poderia complicar o Q1.

"Não estou desapontado e não estou com raiva, é que tentei manter a intensidade porque foi uma sessão realmente importante, já que a pista estará molhada amanhã, e eu não gosto de estar no Q1 quando está molhado", confirmou o espanhol diante dos jornalistas.

Marc Márquez Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tentei encontrar essa intensidade porque tive muitos problemas menores, mas numerosos, em ambas as motos. Depois disso, eu sabia que era uma sessão muito importante. Tentamos resolver todos esses problemas. Felizmente para nós, conseguimos. Só consegui fazer os dois últimos stints com minha moto normal, mas foi o suficiente para estar no Q2".

Embora o principal esteja assegurado com essa garantia de largar na primeira fila, Márquez acha que seu dia foi muito improdutivo e "não saberia para onde ir" se a corrida fosse realizada agora.

"Às vezes estou em décimo, mas me sinto melhor do que o resultado mostra. Hoje, estou em segundo, mas não me sinto tão bem quanto o resultado mostra. Ainda há muitas dúvidas, muitas coisas para entender".

