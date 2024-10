Jorge Martín diz que trabalhar em sua saúde mental está ajudando na luta pelo título mundial da MotoGP depois de sofrer um "pesadelo" durante a disputa no ano passado.

A liderança do piloto da Pramac Ducati chegou a ser ameaçada por Francesco Bagnaia durante o fim de semana do GP da Indonésia, mas Martín sentiu que sua vitória na corrida principal lhe deu a resposta perfeita para a queda na corrida sprint.

Com Marc Márquez (tendo problemas mecânicos) e Enea Bastianini (sofrendo acidente) não conseguindo terminar o GP da Indonésia, é provável que se repita o confronto pelo título de 2023 entre Martin e Bagnaia nas últimas cinco etapas.

Na disputa pelo campeonato do ano passado, o italiano venceu com sete pódios consecutivos, além do destaque para as duas vitórias, enquanto o espanhol abandonou duas vezes e ficou fora do pódio em três GPs no mesmo período.

Depois de refletir sobre a perda do título do ano passado, o piloto de 26 anos falou sobre sua preparação para as corridas, adotando a meditação à rotina para melhorar a concentração e força mental. Falando durante a coletiva de imprensa pré GP do Japão, Martín disse que se sente mentalmente melhor preparado.

"Eu durmo muito melhor agora, a última temporada foi muito difícil de administrar para mim", disse Martín. "Sinto que melhorei muito em termos mentais e trabalhei muito durante a temporada. Sinto que dei um passo incrível, então estou aproveitando agora. Gosto de ir para a pista e gosto de pilotar."

"Na última temporada foi o oposto, foi como um sonho ruim, um pesadelo, realmente um pesadelo. Mesmo que eu estivesse ganhando, não estava gostando de nada. Agora estou gostando, então estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui, é muito bom."

Na etapa de Motegi do ano passado, Martín fez a dobradinha de sprint e GP, embora a corrida de domingo tenha sido cancelada na metade do percurso devido à chuva forte e às condições perigosas.

Bagnaia, que terminou em terceiro na sprint e em segundo na corrida do ano passado, acha que em três dos cinco circuitos restantes ele pode encontrar uma vantagem sobre Jorge, já que pretende superar o déficit de pontos.

"Acho que essa pista [Motegi] é boa para nós, assim como Tailândia e Malásia, então teremos três locais onde somos muito fortes", disse Bagnaia. "Temos a Austrália, onde Jorge é muito forte. Acho que a luta pode se resumir a um desempenho semelhante na Tailândia e em Valência. Estamos em uma situação em que precisamos ser melhores do que ele, pois ele pode controlar um pouco mais."

