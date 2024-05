A MotoGP mais uma vez entregou um grande fim de semana de corridas, desta vez no GP da Catalunha, sexta etapa do campeonato de 2024.

Aleix Espargaró, na sprint, e Francesco Bagnaia, no domingo, foram os grandes vencedores, com Marc Márquez conseguindo uma posição de pódio nas duas provas, mesmo largando da 14ª posição em ambas.

Quarto na corrida de sábado e segundo na principal, Jorge Martín conseguiu se manter -e bem – na liderança do campeonato, somando 26 pontos ao todo, contra 25 de Pecco e Márquez.

Veja a classificação

Márquez 'dá SOLUÇÃO' à Ducati: ELE MESMO, Martín... e Bagnaia. Quem vai à Yamaha? GP Catalunha e +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #11, com as últimas do mercado de pilotos:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!