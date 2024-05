A MotoGP realizou a corrida sprint da etapa da Catalunha neste sábado (25), com uma situação mais do que inusitada. Durante a corrida de 13 voltas, três líderes caíram.

'Sobrou' para Aleix Espargaró, que viu Francesco Bagnaia, o último líder, cair na última volta. Raul Fernandez foi o primeiro a ir ao chão e Brad Binder foi logo na sequência.

Marc Márquez, que largou em 14º, conseguiu a segunda colocação, após superar Pedro Acosta também na última volta.

A Corrida

Bagnaia saltou à frente na largada, com Acosta na sua cola. Espargaró caiu para a quinta posição ainda no primeiro giro.

Acosta até chegou a liderar, mas o atual campeão não deu bobeira e retomou o comanda da prova.

Na abertura da terceira volta, Acosta foi para a liderança, Bagnaia vacilou e viu Fernandez assumir a segunda colocação.

Mas Fernandez queria mais e assumiu a ponta algumas curvas depois, trazendo Binder com ele para o segundo posto.

Márquez, que largou em 14º, já era o sétimo na quarta volta.

Fernandez, que tinha quase um segundo de vantagem, simplesmente caiu na curva 10. Com isso, Brad Binder herdou a ponta.

Enquanto isso, Bagnaia e Acosta se revezavam na busca pela P2. Na sequência, Binder caia na curva 5, enquanto liderava.

Com isso, Bagnaia herdava a liderança, com Espargaró, Acosta e Márquez na perseguição.

Na abertura da última volta, Márquez fez grande manobra sobre Acosta.

Inacreditavelmente o terceiro líder foi ao chão, com Bagnaia deixando a prova no último giro.

Com isso, Espargaró herdou a liderança e venceu, com Márquez em segundo e Acosta em terceiro.

A corrida principal da MotoGP na Catalunha acontece neste domingo, às 9h.

Resultado

