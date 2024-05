A MotoGP não para, e volta a acelerar já neste fim de semana, visitando o clássico circuito de Mugello para mais uma edição do GP da Itália, sétima etapa da temporada 2024.

A expectativa neste fim de semana gira em torno da decisão da Ducati sobre quem será o companheiro de Francesco Bagnaia em 2025: Enea Bastianini, Marc Márquez ou Jorge Martín. A marca italiana deve bater o martelo sobre seu segundo piloto, mesmo que não faça o anúncio nesta semana, para permitir que os outros dois tenham tempo de buscar uma nova casa para 2025.

Após uma passagem movimentada por Barcelona no último fim de semana, Martín chega a Mugello mais líder do que nunca. O espanhol da Pramac tem 155 pontos, 39 à frente de Bagnaia (116), com Marc Márquez na cola do bicampeão com 114. Bastianini é o quarto com 94, tendo perdido força nas últimas corridas. Maverick Viñales completa o top 5 com 87.

Na Moto2, Sergio García mantém a liderança com 109 pontos contra 90 de Joe Roberts. Ai Ogura é o terceiro com 88, enquanto Fermín Aldeguer e Alonso López completam o top 5 empatados com 63 cada. Com mais uma abandono, Diogo Moreira caiu para a 26ª posição, com dois tentos.

Já na Moto3, David Alonso retoma a ponta com a quarta vitória na temporada. O colombiano tem 118 pontos contra 104 de Daniel Holgado. Collin Veijer completa o top 3 com 75.

Para fechar, a MotoE realiza neste fim de semana a quarta de oito etapas da temporada 2024. Em uma briga apertada, Kevin Zannoni subiu para a ponta com 88 pontos, contra 87 de Mattia Casadei e 86 de Oscar Gutiérrez. Já Eric Granado, que fez a pole em Barcelona mas não conseguiu converter os resultados para além de um segundo lugar na primeira corrida, caiu para a 11ª posição com 43.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Mugello:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h25 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 11h15 ESPN e Star+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Star+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Star+

