A MotoGP realizou a corrida principal da etapa da Catalunha neste domingo (26), mais uma vez entregando grandes batalhas, manobras e quedas.

Francesco Bagnaia fez valer sua condição de campeão para mais uma vitória, após superar Jorge Martín nos estágios finais. Marc Márquez, que largou em 14º, novamente conseguiu um pódio, tendo feito o mesmo neste sábado.

A corrida também foi marcada pela queda de Pedro Acosta, quando brigava pela ponta. O espanhol ainda conseguiu retornar e chegar em 14º.

A Corrida

Bagnaia saltou à frente na largada, com Espargaró caindo para a quinta posição, assim como aconteceu ontem. Acosta pressionava o atual campeão ainda no primeiro giro.

Com os dois primeiros em intensa batalha, Martín se aproveitou e assumiu o segundo posto na quarta volta. Na abertura da quinta, Marc Márquez já era o oitavo colocado, após largar de 14º.

E Martin chegou à liderança na sexta volta, após bela manobra sobre Bagnaia.

Augusto Fernandez caiu no sexto giro, na curva 10. Pouco antes, Jack Miller 'inaugurou' a sequência de quedas da prova.

Jovem sensação do campeonato, Acosta pressionava Martin pela ponta, depois de deixar Bagnaia para trás.

Mas, ma metade da corrida, Acosta foi ao chão na curva 10, conseguindo retornar na sequência, mas bastante longe dos líderes, no 20º lugar.

Enquanto isso, Márquez manobrava sobre Binder e chegava à quinta posição.

Aos poucos, Bagnaia se aproximava de Martín, chegando a meio segundo quando restavam oito voltas. Ao mesmo tempo, Márquez superava a Trackhouse de Fernandez pelo terceiro posto.

Franco Morbidelli caiu a sete para o final, também na curva 10.

Pecco e Martín travavam grande batalha pela vitória a seis voltas do final, com o campeão voltando ao comando da prova após bela manobra.

Mesmo com um pneu macio, contra dois médios de Espargaró, Márquez conseguiu superar seu compatriota pela última vaga no pódio a quatro giros para o final.

E ficou assim, Bagnaia confirmou a sua vitória, seguido de Martín e Márquez, que conseguiu assegurar o pódio após cruzar a linha de chegada a 5 milésimos de Espargaró.

A próxima etapa da MotoGP acontece no próximo fim de semana, com o GP da Itália.

Resultado

