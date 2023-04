MotoGP: Martin supera Bagnaia e lidera sexta-feira em Austin

Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP realizou nesta sexta-feira (14) o primeiro dia de ensaios para o GP das Américas, em Austin. No principal treino do dia, mesmo com dores de garganta, Jorge Martin foi o grande nome, se destacando com o melhor tempo da sessão, com 2min02s178, colocando a Ducati novamente na frente, já que no TL1, mais cedo, Luca Marini havia sido o melhor.

A segunda posição ficou com Francesco Bagnaia, que foi apenas 0s063 mais lento que Martin. Alex Rins foi o terceiro mais veloz, seguido de Marini, em quarto e Álex Marquez fechando o top 5.

O atual líder do campeonato, Marco Bezzecchi fez apenas o 11º tempo. O terceiro colocado do certame, Johann Zarco foi apenas o 14º.

Com os resultados de hoje, estão dentro do Q2: Jorge Mártín, Pecco Bagnaia, Alex Rins, Luca Marini, Alex Márquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Brad Binder, Aleix Espargaró e Jack Miller.

Neste sábado a programação da terceira etapa da MotoGP em 2023 continua, com o TL3 às 12h10, a classificação às 12h50 e a corrida Sprint às 17h. A corrida principal acontece neste domingo, às 16h, todos os horários de Brasília.

Resultado do TL2

