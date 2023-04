MotoGP: Marini domina TL1 em Austin; Bezzechi fora do top 10

Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP fez o primeiro treino livre nesta sexta-feira em Austin e teve Luca Marini, do Team VR46, dominando a sessão de 'inauguração' do GP das Américas que acontece neste fim de semana nos Estados Unidos.

A queda de temperatura e a ameaça de chuva prevista para o momento do treino mais tarde, fizeram com que grande parte do grid corresse mais riscos que o habitual, circunstância que gerou várias quedas e outras surpresas, como a ausência de Marco Bezzechi - vencedor do último GP e líder do mundial - do top 10.

O primeiro treino deixa vários indícios, e o mais relevante deles é o aparente salto de performance de Fabio Quartararo, segundo mais rápido da sessão. Diferente do seu companheiro de equipe, Franco Morbidelli que conseguiu um bom quarto lugar na Argentina, mas foi apenas o 12º no treino. Pecco Bagnaia foi o sétimo seguido por Alex Márquez.

GP das Américas - TL1

Eric Granado projeta temporada 2023 da MotoGP

