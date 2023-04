MotoGP: Pilotos reclamam de asfalto "desastroso" em COTA

Carregar reprodutor de áudio

Os pilotos de MotoGP levantaram inúmeras preocupações sobre o asfalto em COTA por vários anos, com vários trabalhos de recapeamento parcial ocorrendo na sequência de tais críticas e em 2023, a situação não mudou.

Depois que a superfície foi rotulada como “uma piada” pelo campeão mundial de 2021, Fabio Quartararo, há dois anos, e a Fórmula 1 levantou suas próprias preocupações, o asfalto foi renovado na curva 2, curva 10 e curvas 12-16 em janeiro de 2022.

As reclamações foram mínimas durante a visita da categoria no ano passado, mas após o treino de sexta-feira para o GP das Américas desta temporada, vários pilotos líderes expressaram mais preocupações.

“Temos quatro asfaltos nesta pista”, observou o atual campeão mundial Francesco Bagnaia. “No seco, você pode lidar com isso muito bem. No molhado é mais difícil porque já no seco na Curva 1, onde eles rasparam a pista, você sente que a frente está travando."

“Então, no molhado esse tipo de coisa é ainda maior. Vamos tentar que eles entendam isso, porque na curva 11 e 12 o asfalto está destruído. Como eu disse, quatro asfaltos em uma pista não é normal. Para mim, sim [é pior do que no ano passado] porque somos incrivelmente rápidos, já estamos no recorde [da volta]."

“Em termos de segurança e limpeza da pista, melhorou em relação ao ano passado. Mas quando você freia para a curva 1, sente que a traseira está empurrando você para cima, então você bloqueia a frente e precisa parar a moto. A mesma coisa nas curva 11 e 12, quando você entra na penúltima curva a moto começa a se mover muito porque a pista foi raspada ali. Então, para mim, sim, é pior.”

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vários pilotos afirmaram que a aderência era pior onde a raspagem do asfalto havia sido realizada pelo circuito, embora em algumas áreas parecesse que a pista estava quebrando.

“Em alguns pontos, como as curvas 11, 12, 15 e 20, se você for caminhar, o asfalto está rachando”, disse Alex Márquez. “Não é de raspagem. Esse ponto é onde é um pouco estranho. Há uma grande saliência na curva 3, é como um grande passo do meio-fio para o asfalto e é algo que, se você bater, vai bater. É uma situação perigosa porque você não pode controlá-la.”

Nas duas sessões de treinos de sexta-feira, houve cinco quedas na curva 12 – a zona de frenagem mais difícil do circuito.

“A curva 12 é um desastre, com certeza, mas a pista não é ruim”, acrescentou Fabio Quartararo. “Na curva 12, um pequeno erro e você cai. Você não consegue fazer a velocidade adequada nas curvas, mas no geral a pista está boa. Não é pior do que no ano passado, apenas nesta curva.”

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Rins, da LCR Honda, foi mais direto no asfalto, afirmando: “Está começando a ser perigoso. Gosto muito deste lugar, do traçado, da pista, mas principalmente todas as quedas são nos pontos mais críticos onde o asfalto é pior – curva 11, curva 12 o asfalto está super danificado e as ondulações também são muito, até piores do que no ano passado.”

O piloto da VR46 Ducati Luca Marini disse na sexta-feira que o assunto seria levantado novamente na reunião da comissão de segurança daquela noite, já que a situação atual do asfalto é “impossível”.

“O asfalto é um desastre. É uma situação muito, muito ruim – talvez a pior da temporada”, disse Marini. Não estou feliz, isso não é bom… no ano passado, lembro que na comissão de segurança pedimos à Dorna para pressionar o circuito para fazer algumas mudanças para nós, porque talvez para os carros não seja tão ruim e não seja tão perigoso."

“Mas para nós é impossível pilotar assim. Precisamos fazer um padrão [mínimo] de homologação para rodar em circuitos como este. Gosto de pilotar aqui, mas com o asfalto nesta situação é muito, muito difícil.”

Eric Granado projeta temporada 2023 da MotoGP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: