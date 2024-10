Na noite brasileira desta sexta-feira, foi realizada a classificação do GP da Austrália de MotoGP. E quem levou a melhor foi o piloto espanhol Jorge Martín, da equipe Pramac Ducati, que larga na frente tanto na sprint desta madrugada quanto na corrida principal em Phillip Island.

A etapa deste fim de semana é a 17ª de um total de 20 rodadas da temporada deste ano na classe rainha da motovelocidade mundial, cuja briga pelo título se acirra: Martín tem 392 pontos, 10 a mais que o rival italiano Francesco Bagnaia, atual bicampeão consecutivo com a Ducati oficial de fábrica.

A sessão

O treino classificatório começou com um Q1 disputado, no qual Raúl Fernández, espanhol da Aprilia Trackhouse, surpreendeu e avançou ao decisivo Q2 como mais rápido da parte inaugural do quali australiano, à frente do italiano Enea Bastianini, da Ducati oficial de fábrica. O resto do Q1 ficou assim:

13 Luca Marini Repsol Honda Team 10 Honda 10 +0.330 1'29.727 0.182 178.461 14 Johann Zarco LCR Honda 5 Honda 8 +0.389 1'29.786 0.059 178.344 15 Pedro Acosta Tech 3 31 KTM 9 +0.420 1'29.817 0.031 178.282 16 J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 9 +0.512 1'29.909 0.092 178.100 17 Augusto Fernández Tech 3 37 KTM 8 +0.752 1'30.149 0.240 177.625 18 Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10 +1.051 1'30.448 0.299 177.038 19 Fabio Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 9 +1.238 1'30.635 0.187 176.673 20 Aleix Espargaró Aprilia Racing Team 41 Aprilia 9 +2.411 1'31.808 1.173 174.416 21 Takaaki Nakagami LCR Honda 30 Honda 7 +2.438 1'31.835 0.027 174.364 22 Lorenzo Savadori Trackhouse Racing Team 32 Aprilia 9 +2.816 1'32.213 0.378 173.650

Q2

O trecho derradeira e decisivo da classificação começou estudado, com os pilotos guardando tudo para o final. No final das contas, quem levou a melhor foi Martín, que confirmou a posição de honra no grid da Austrália.

1. Jorge Martín (Pramac Ducati) - 1min27s296

2. Marc Márquez (Gresini Ducati)

3. Maverick Viñales (Aprilia)

4. Marco Bezzecchi (VR46 Ducati)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia)

7. Franco Morbidelli (Pramac Ducati)

8. Álex Márquez (Gresini Ducati)

9. Álex Rins (Yamaha)

10. Enea Bastianini (Ducati)

11. Brad Binder (KTM)

12. Fabio di Giannantonio (VR46 Ducati)

