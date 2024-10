Ainda há 148 pontos a serem concedidos este ano na MotoGP, mas a Ducati já tem certeza de que o título de pilotos ficará com ela. Apenas os quatro primeiros do campeonato ainda têm uma chance matemática de serem coroados, e cada um deles conta com a Desmosedici.

Entre eles, Jorge Martín e Pecco Bagnaia estão separados de Marc Márquez e Enea Bastianini, e os principais favoritos estão separados por apenas dez pontos.

Os dois líderes têm exatamente a mesma moto, apesar do contexto diferente: Bagnaia representa a equipe oficial e continuará nesta função por pelo menos mais duas temporadas, enquanto Martín veste as cores de uma equipe satélite, a Pramac, e partirá para a rival, a Aprilia, dentro de algumas semanas.

Na coletiva de imprensa em Phillip Island, foi exibido um vídeo de Pedro Acosta e, de forma maliciosa, o novato perguntou aos dois competidores se eles tinham certeza de que seriam tratados da mesma forma.

Bagnaia não teve dúvidas, citando como exemplo o chassi que ele realmente gostou no teste de Misano, mas que a Ducati não consegue produzir em número suficiente para fornecer a todos os pilotos da GP24 este ano, o que levou a marca anão lançá-lo na competição nesta temporada.

"Acho que se eles quisessem me ajudar de alguma forma, eu já poderia ter tido algo melhor do que nosso pacote [atual] em Misano, porque testamos um novo chassi", disse o vencedor dos dois últimos campeonatos.

"Ele não está pronto para todos, então não o estamos usando. É mais correto que seja assim".

Pecco Bagnaia e Jorge Martín Foto de: Dorna

"Acho que Gigi [Dall'Igna, gerente geral da Ducati] sempre foi claro sobre isso, desde quando comecei na Ducati. Ficou ainda mais claro nas duas últimas temporadas: as equipes de fábrica têm o mesmo pacote, nada mais, nada menos".

"Ou, se houver algo novo, todo mundo tem. Acho que é uma estratégia diferente das outras, mas permitiu que a Ducati chegasse a esse ponto. É graças a essa estratégia que a Ducati é tão bem-sucedida. Não acho e não acredito que nada mudará entre agora e Valência".

Por outro lado, Martín não foi tão direto em resposta à pergunta de Acosta, simplesmente expressando sua esperança de que receberá o mesmo tratamento que Bagnaia até que ele vá para a Aprilia.

"Eu entendo por que ele faz essa pergunta!", riu o líder do campeonato.

"Ele faz essa pergunta porque está pensando nisso. Eu não tenho controle sobre isso, então não vou me concentrar nisso, vou me concentrar em pilotar. Espero que não, mas vou me concentrar no que posso controlar, que é dirigir 100% e tentar ser rápido".

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!