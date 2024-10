A Austrália já é conhecida por ter muitos animais invadindo a pista e dessa vez não foi diferente no treino único da MotoGP. Com a primeira sessão cancelada por conta de fortes chuvas, os pilotos só tiveram uma chance de testar o novo asfalto e se familiarizar com a pista.

Marc Márquez foi o homem mais rápido dos treinos, e, apesar de algumas quedas e Jorge Martín e Pecco Bagnaia conseguindo se esgueirar para entrar no Q2, o verdeiro show foram os animais que se colocaram na pista para 'competir' com as motos.

Inicialmente, a sessão precisou ser pausada quando uma série de gansos começou a atravessar a pista, colocando em risco a segurança dos competidores. Por isso os comissários agitaram a bandeira vermelha para que pudessem tirá-los do traçado.

Um pouco mais tarde, enquanto Martín tentava melhorar sua volta, o piloto também levou um susto com um coelho correndo para atravessar a pista e quase o fazendo perder o equilíbrio.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!