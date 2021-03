Jack Miller, da Ducati, admite que está 'gostando' de ser apontado como favorito ao título da temporada de 2021 da MotoGP, após boa performance nos testes no Catar.

Miller terminou a pré-temporada de cinco dias do Catar mais rápido nos tempos combinados depois de estabelecer um recorde de volta não oficial de 1min53s183. O australiano foi um dos poucos pilotos que completou uma simulação de corrida completa durante os testes e demonstrou um ritmo constante de 1min54s.

Essa atuação levou muitos a colocar Miller e Ducati como favoritos ao título antes mesmo da primeira etapa da temporada de 2021 no Catar, que acontecerá daqui a duas semanas.

Questionado se Miller gostou de ser apontado como favorito, o piloto admitiu que é “uma sensação fantástica”, mas ponderou ao dizer que deve “manter os pés no chão”.

“Nunca aconteceu comigo realmente na MotoGP, por isso é uma sensação fantástica", disse.

“Mas o melhor é manter os pés no chão, continuar trabalhando rumo ao objetivo."

“Acho que o mais importante nesta temporada é não ficar preso a nada de ruim que vai acontecer e apenas se concentrar em tentar ser melhor.”

Questionado sobre se a rodada dupla no Catar este ano representa a melhor oportunidade para marcar a sua primeira vitória seca na MotoGP, Miller disse: “Tivemos algumas oportunidades no ano passado, mas é a melhor até o momento, digamos assim."

“Sinto-me preparado, o mais preparado que poderia estar para o GP aqui e, como disse, a simulação de corrida correu muito bem."

“E além disso, sinto que fizemos todo o trabalho. Tudo o que eu precisava testar e passar foi feito."

O piloto da Ducati explicou ainda qual foi o aspecto positivo da pré-temporada para ele.

“Para ser honesto, só minha confiança na frente da moto, como sou realmente capaz de soltar os freios e deixar a moto realmente rolar e se mover a alguma velocidade decente em curva."

“Nunca tive muita confiança nisso, especialmente com as curvas mais rápidas - 13, 14, 15 - a transferência da 13 para 14, apenas soltando os freios e deixando a moto enganchar na curva, isso parece fantástico."

“Então, para mim, esse foi o maior bônus no Qatar, realmente ser capaz de tirar o máximo da pista, usando toda a pista, usando meio-fio tanto por fora quanto por dentro e realmente tirando o máximo proveito disso", concluiu.

A temporada de 2021 da categoria rainha de motovelocidade está agendada para acontecer no dia 28 de março no circuito de Losail, no Catar.

