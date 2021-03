MotoGP: Miller quebra recorde da pista do Catar na pré-temporada

A MotoGP voltou a ação nesta quarta-feira (10) no Catar, com o primeiro dia da segunda parte da pré-temporada de 2021. Quem se deu bem foi Jack Miller, da Ducati, que além de ser o mais veloz do dia, com a marca de 1min53s183, também quebrou o recorde da pista em Losail.

A dupla da Yamaha de fábrica, Fabio Quartararo e Maverick Viñales, vieram logo a seguir, na segunda e terceira posições, respectivamente. Johann Zarco e Pol Espargaró completaram o top-5.

O Teste

Geralmente a última a entrar na pista no teste de abertura, a Suzuki estava entre as primeiras a sair na tarde de quarta-feira, com Alex Rins, liderando a primeira hora com 1min55s791.

No final da segunda hora, Aleix Espargaro conduziu a sua Aprilia ao primeiro lugar com 1min55s049, com o seu irmão Pol, na Honda, a apenas 0s016 atrás do segundo. O precursor do primeiro teste, Fabio Quartararo, continuou sua avaliação do chassi 2021 da Yamaha e foi o mais rápido de todos no final da terceira hora com 1min54,588, antes que Espargaró da Honda diminuísse para 1min54s272.

Com pouco menos de três horas para o fim, Miller estabelecia a melhor volta do teste até aquele momento com 1min53s826, que permaneceria intocada até a hora final - embora os irmãos Espargaró e Johann Zarco da Pramac tinham conseguido se juntar a ele no patamar de 1min53s.

Miller iluminou as telas de cronometragem nos 15 minutos finais da sessão e produziu um recorde de volta definitiva de 1min53s183. Quartararo permaneceu em segundo, a 0s080, enquanto seu companheiro de equipe completou os três primeiros com 1min53510 ao testar o chassi M1 2021 em uma movimentada quarta-feira em que completou 77 voltas - embora tenha sofrido uma queda.

Resultado do dia

Cla Nº Piloto Moto Tempo Difer. Voltas 1 43 Jack Miller Ducati 1'53.183 51 2 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'53.263 0.080 62 3 12 Maverick Viñales Yamaha 1'53.510 0.327 77 4 5 Johann Zarco Ducati 1'53.899 0.716 65 5 44 Pol Espargaró Honda 1'53.899 0.716 53 6 41 Aleix Espargaró Aprilia 1'53.971 0.788 31 7 36 Joan Mir Suzuki 1'54.078 0.895 57 8 42 Alex Rins Suzuki 1'54.143 0.960 63 9 63 F.Bagnaia Ducati 1'54.236 1.053 51 10 30 Takaaki Nakagami Honda 1'54.262 1.079 5

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

FERRARI 2021: Prestes a "IMITAR" motor da MERCEDES, equipe APRESENTA carro de 2021 de olho em 2022

PODCAST: Como seria a transmissão dos sonhos da F1 no Brasil?

Your browser does not support the audio element.