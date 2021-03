Pouco após receber a alta médica para voltar a treinar com mais intensidade, o hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, já se aventurou a subir em uma moto novamente, oito meses após ficar afastado das pistas.

O piloto da Honda sofreu uma fratura no úmero direito em julho do ano passado, após um grave acidente durante o GP da Espanha em Jerez e desde o dia 25 do mesmo mês não havia subido mais em uma moto.

Desse momento até agora passaram-se oito meses e um duas cirurgias, totalizando três que Márquez precisou realizar para resolver os problemas em seu braço direito. O espanhol passou por uma bateria de exames em Madri e sua equipe médica, liderada por Samuel Antuña, julgou que seu osso está curado o suficiente para que voltasse a subir em uma moto.

Márquez não perdeu nenhum momento e já na mesma sexta subiu em uma minimoto para dar algumas voltas no Circuito de Alcarrás, em Lleida, a pouco mais de 50 quilômetros de sua casa.

"Ontem, depois de oito meses e do OK dos médicos, finalmente voltei a sentir essa sensação, mesmo que com uma minimoto", escreveu Márquez na legenda do vídeo que compartilhou em suas redes sociais.

A Honda inscreveu Márquez na lista provisória de participantes do GP do Catar, que abrirá a temporada 2021 no próximo dia 28. Mas o espanhol não participou da pré-temporada, que chegou ao fim na última sexta (12).

Márquez tem agora cerca de dez dias para chegar ao ponto em que poderá correr. Caso não consiga, seu objetivo passa para a segunda prova, o GP de Doha, que também acontecerá no Circuito de Losail, uma semana depois, em 04 de abril.

Por outro lado, Márquez viajará ao Catar nos próximos dias para seguir o resto do paddock e tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas deve voltar à Espanha na sequência para seguir o treinamento.

O programa de reabilitação de Márquez consiste em uma transição de motos, começando com a minimoto e ir aumentando até chegar à Honda RC213V da MotoGP.

