Jack Miller, da Ducati, ficou à frente da Honda de Pol Espargaró por 0s012 segundos em um segundo treino emocionante para a etapa de Valência da MotoGP, mas repleto de acidentes. O australiano foi o mais rápido do dia após o TL1 ter sido realizado sob chuva, que não afetou a segunda sessão de 45 minutos da manhã desta sexta-feira (12).

O primeiro lugar do TL2 mudou de mãos constantemente nos primeiros 15 minutos, com Takaaki Nakagami, a dupla da Yamaha Franco Morbidelli e Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia a revezando, junto a Espargaró, na liderança, até Miller superar todos.

A sessão de Quartararo, campeão da temporada, foi interrompida quando ele caiu na Curva 2, em um incidente semelhante ao de Pecco no mesmo lugar durante o TL1. Após a queda, a tarde do francês não melhorou muito, já que um erro na última volta ao sair da Curva 5 o deixou em 11º no final do treino, terminando um dia ruim após o 15º na abertura dos trabalhos.

Iker Lecuona, que liderou o molhado TL1, e Enea Bastianini também foram pegos pelas temperaturas mais baixas da pista no TL2 e sofreram quedas. O italiano ficou em 14º na primeira sessão.

Valentino Rossi, que faz sua despedida da MotoGP, não começou bem em Valência: ele deu apenas quatro voltas no primeiro treino livre, o que o fez não ser nem classificado na ordem, e terminou em último na sessão seguinte.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Resultados do TL2

Resultados do TL1

F1 2021: Hamilton PUNIDO, Verstappen REJEITA dicas de PIQUET e ATRASOS em SP | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: