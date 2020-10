MotoGP: Nakagami voa e conquista pole para GP de Teruel

De bem com a vida, Takaaki Nakagami conquistou a pole position para o GP de Teruel da MotoGP, segunda prova realizada em Aragón. O japonês cravou 1min46s882 durante o Q2, superando Franco Morbidelli. É a primeira pole do piloto da Honda, sendo também a primeira de um competidor de seu país desde 2004, quando Makoto Tamada realizou o feito.

Alex Rins fechará a primeira fila, seguido de Maverick Viñales, Johann Zarco e Fabio Quartararo. O líder do campeonato, Joan Mir, será apenas o 12º colocado no grid.

O Treino

No Q1, Pol Espargaró e Johann Zarco se qualificaram para a fase seguinte do treino, com o espanhol cravando 1min47s071, a melhor marca do fim de semana até então. A decepção ficou com Andrea Dovizioso, em sétimo, o que significa que o italiano sairá da 17ª posição neste domingo.

Takaaki Nakagami foi o primeiro a registrar volta rápida, com 1min48s139, mas Maverick Viñales respondeu com 1min47s908. Em seguida, Alex Rins, Cal Crutchlow e Nakagami ocuparam a ponta. O japonês fez 1min47s072.

Ao final da primeira metade do Q2, quando todos foram para os boxes, Nakagami liderava, seguido de Franco Morbidelli, Zarco, Fabio Quartararo e Rins.

Pol Espargaró acabou não conseguindo abrir sua última volta, enquanto Nakagami baixava ainda mais sua marca, com 1min46s882. Zarco caia na curva 16. A pole ficou com o japonês, que terá Morbidelli e Rins ao seu lado na primeira fila.

O GP de Teruel acontece neste domingo, às 9h, horário de Brasília.

Grid de largada

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

TOP-5: As maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna