Bradl diz que Marc Márquez não voltará à MotoGP em 2020

Stefan Bradl afirmou que vai continuar a temporada 2020 da MotoGP até o fim, o que significa que Marc Márquez não vai voltar nas últimas três jornadas.

Márquez quebrou o braço direito em um acidente durante o GP da Espanha de julho, no início da temporada, e está afastado desde então.

O piloto da Honda tentou recuperar na segunda corrida de Jerez poucos dias após a cirurgia, mas foi forçado a abandonar o fim de semana após a classificaçãoe, posteriormente, precisou de uma segunda operação quando quebrou a placa no braço.

A Honda confirmou em agosto que ele estaria fora pelo menos até o final de outubro, embora houvesse rumores de que ele estaria de volta em uma das corridas de Aragón.

O piloto de testes da HRC, Stefan Bradl tem sido o substituto de Márquez desde o GP da República Tcheca e disse à Servus TV que "é um fato" que estará nas últimas quatro corridas de 2020 com a Honda.

“Então, vou terminar a temporada”, disse Bradl. “Percebi isso ontem. Não sei se posso dizer oficialmente. Mas é um fato.”

“Marc tem que se concentrar para que tudo fique bem. Não acho que valha a pena correr o risco de tentar alguma coisa. Ele tem que ficar bom novamente.”

“Entretanto, ainda há muito trabalho à minha espera. Depois das duas corridas de Valência, vou para Jerez para um teste e depois para Portimão para a final. ”

A Honda ainda não comentou sobre isso.

No início desta semana, surgiram rumores de que Márquez precisaria de uma terceira cirurgia em seu braço, mas a Honda descartou isso e afirmou que sua recuperação estava "ocorrendo conforme planejado".

O melhor resultado de Bradl da temporada veio no GP da França em Le Mans, quando terminou em oitavo, enquanto o companheiro de equipe, Alex Márquez conquistou pódios consecutivos em Le Mans e no GP de Aragón.

A ausência de Marc Márquez do GP de Aragón no fim de semana passado o tirou matematicamente da disputa pelo campeonato, sendo apenas a segunda vez desde que subiu para a categoria rainha em 2013 que não será campeão.

