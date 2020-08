MotoGP: Pol Espargaró é o mais rápido da sexta-feira na Áustria

A MotoGP começou seus trabalhos no Red Bull Ring, no que será uma rodada dupla no circuito austríaco nas próximas duas semanas. Nesta sexta-feira a chuva quis ser protagonista no segundo treino livre, após ter caído antes do início da sessão, que normalmente registra tempos mais velozes.

Mesmo com o piso ganhando melhor aderência durante a sessão, nas tabelas prevaleceu o feito de Pol Espargaró no primeiro treino livre, com 1min24s193, apenas 0s044 à frente de Andrea Dovizioso, da Ducati.

O atual líder do campeonato, Fabio Quartararo teve aparições discretas, com o 10º melhor tempo no TL1 e o 12º no TL2. Maverick Viñales foi o oitavo na sessão da tarde e 11º no TL1.

Valentino Rossi teve rendimento semelhante ao seu companheiro de equipe, em 13º e 9º nas duas sessões, respectivamente.

Resultados

TL1

TL2

F1 2020: Hamilton e Bottas dão show c/Mercedes na Espanha; veja destaques dos treinos no SEXTA-LIVRE