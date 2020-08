Como anunciado na semana passada pelo Motorsport.com, o GP de Portugal está de volta ao calendário da MotoGP e será a última etapa da temporada 2020. A informação foi confirmada pela categoria nesta segunda (10).

Na semana passada, a Dorna Sports anunciou o cancelamento das três etapas que eram dúvidas, Malásia, Tailândia e Argentina, mas confirmaram que uma 14ª etapa seria adicionada na Europa.

O Motorsport.com revelou em primeira mão à época que essa corrida seria o retorno do GP de Portugal, com o circuito de Portimão, no Algarve, sendo o local escolhido.

A categoria espera vender cerca de 30 mil ingressos para o evento, que está marcado para o final de semana de 20 a 22 de novembro.

O CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, disse: "É uma grande notícia para nós. Em 2017 assinamos um acordo com Portimão para ser o circuito reserva da MotoGP para qualquer tipo de cancelamento, e estávamos em contato com eles durante todo esse tempo".

"Nós estivemos em Portimão com o Superbike e acreditamos que é uma ótima oportunidade para nós, e há no acordo um recapeamento da pista após a etapa do Superbike. Quando explicamos isso aos pilotos eles ficaram animados, porque só tiveram a oportunidade de ver a pista pela TV".

"Portugal tem uma longa história em nosso esporte, tendo vivenciado batalhas históricas no Estoril. É algo muito bom para nós termos a possibilidade de voltar à Portugal, especialmente com Miguel Oliveira no grid. É excelente ter um piloto português podendo competir em seu país".

O CEO do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, acrescentou: "É uma grande conquista para nós finalmente receber a MotoGP! A MotoGP é o pináculo do esporte a motor sobre duas rodas e estamos muito felizes com isso".

"Além disso, termos Miguel Oliveira no grid da MotoGP, podendo lutar pelo pódio será um ingrediente extra incrível para essa corrida e, com sorte, o campeonato será decidido aqui".

"Estamos trabalhando para termos fãs na corrida, e vamos iniciar com uma capacidade de 30 mil para o final de semana. Posteriormente vamos decidir com a Dorna e as autoridades os passos seguintes".

Esse será o primeiro GP de Portugal desde 2012, com a última etapa acontecendo no Estoril.

