Carregar reprodutor de áudio

O treino livre 2 da MotoGP na Argentina teve, assim como na primeira sessão, uma dobradinha dos pilotos da Aprilia com Aleix Espargaró em primeiro e Maverick Viñales na segunda colocação. Marco Bezzechi completou o Top 3 da sexta-feira.

As ameaças de chuva foram afastadas já no início do segundo treino enquanto os pilotos tentavam garantir um lugar entre os dez primeiros colocados para ir diretamente ao Q2 na classificação. Esse objetivo fez com que Espargaró conquistasse o tempo de 1m38.518s fechando o dia na liderança por 0.162s.

Enquanto a Aprilia desfrutava da glória, a Yamaha continuou lutando. O campeão mundial de 2021, Fabio Quartararo, seguiu com problemas de aderência na sua M1 e apesar de todos os esforços, o francês só conseguiu ser o 14º mais rápido no TL2, a 0.746s do líder. O líder do campeonato, Francesco Bagnaia, foi o sexto mais rápido com sua Ducati.

Com isso, os pilotos que garantiram 'passagem' direta ao Q2 no sábado foram: Aleix Espargaró, Maverick Vinãles, Marco Bezzechi, Luca Marini, Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli e Alex Rins.

Que será de MÁRQUEZ e Honda na MotoGP? Eric Granado projeta 2023 e fala de 'viralizada' com ROSALÍA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: