Fabio Quartararo aproveitou a queda de Francesco Bagnaia para passear neste domingo em Mugello, vencendo com folga o GP da Itália de MotoGP e, com isso, abrir uma vantagem confortável no Mundial. O francês da Yamaha tem agora 24 pontos de diferença para Johann Zarco, que voltou a ser segundo com o resultado do companheiro de Ducati.

Com seis etapas concluídas na temporada 2021, Quartararo chega a 105 pontos, contra 81 de Zarco, enquanto Bagnaia está logo atrás, com 79. A brigada da Ducati contra o francês da Yamaha tem ainda Jack Miller em quarto, com 74.

Terceiro colocado na prova deste domingo, o atual campeão da MotoGP, Joan Mir, subiu para a quinta posição, mas ainda um pouco mais longe do pessoal da frente, com 65 pontos, um a mais que Maverick Viñales, que vem sofrendo para acompanhar o ritmo de Quartararo, apesar de ter vencido a primeira prova do ano.

Com mais um abandono neste domingo, Marc Márquez é apenas o 18º na classificação, com 16 pontos, um a mais que Valentino Rossi, que teve seu melhor resultado do ano até aqui neste domingo, terminando em 10º em Mugello.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos após o GP da Itália:

Entre as equipes, a disputa entre Yamaha e Ducati também segue quente, com a equipe oficial da montadora japonesa liderando com 169 a 153. Em terceiro, a Pramac vem mais distante na luta, com apenas 102.

Já entre as construtoras é onde temos a menor distância na luta entre Yamaha e Ducati. Enquanto a montadora japonesa também lidera esta tabela, a diferença para a italiana é de apenas nove pontos: 132 a 123. As duas estão bem a frente da Suzuki, que vem em terceiro com 69.

Posição Chassi Pontos 1 Yamaha 132 25 25 25 16 16 25 - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 123 20 20 20 25 25 13 - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 69 13 13 16 11 - 16 - - - - - - - - - - - - - 4 KTM 58 3 8 11 5 11 20 - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 47 8 3 9 13 10 4 - - - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 44 9 6 10 10 - 9 - - - - - - - - - - - - -

