MotoGP: Quartararo conquista quinta pole consecutiva de 2021

Fabio Quartararo conquistou neste sábado (05) a quinta pole position consecutiva do campeonato de 2021 da MotoGP. O líder do campeonato cravou 1min38s853 ainda na primeira parte do Q2, o suficiente para garantir o direito de sair na frente no GP da Catalunha.

Jack Miller e Johann Zarco fecham a primeira fila. A segunda linha será composta por Miguel Oliveira, Franco Morbidelli e Maverick Viñales.

Valentino Rossi chegou a cair no Q2, voltou e começará a corrida de domingo em 11º.

Marc Márquez fez parte do Q1 e não conseguiu passar de segmento. O hexacampeão mundial sairá da 13ª colocação.

O Treino

Jack Miller, Takaaki Nakagami, Pol Espargaró, Danilo Petrucci, Marc Márquez, Jorge Martín, Iker Lecuona, Alex Márquez, Enea Bastianini, Luca Marini e Lorenzo Savadori foram aqueles que tiveram que participar do Q1.

Em uma sessão marcada pela queda de Lecuona na curva 9, quando restavam menos de três minutos, mas sem sofrer lesões, Miller e Pol Espargaró foram aqueles que passaram ao Q2. Marc Márquez foi o terceiro colocado e terá que largar na 13ª posição neste domingo.

No Q2, logo em sua primeira volta rápida, Valentino Rossi foi ao chão na curva 4, mas sem gravidade ao Doutor. Quartararo saiu na frente, mas Morbidelli fez 1min39s274 e liderava após as primeiras tentativas do grid.

O francês deu a resposta em seguida com 1min38s853. Viñales era o terceiro, configurando a primeira fila provisória toda da Yamaha.

Os pilotos voltaram aos boxes para a costumeira pausa no meio da sessão e voltaram todos com pneus macios nas traseiras.

Miller conseguiu a segunda posição em seu retorno, após ficar em 12º, mas em seguida, caiu na curva 3. Pol Espargaró fez o mesmo na sequência. A essa altura, Miguel Oliveira fechava a primeira fila, em terceiro.

Sem ninguém se aproximando, Quartararo desacelerou com cronômetro zerado, sem tentar nova volta rápida. Zarco tentou, não conseguiu a pole, mas garantiu o terceiro posto.

A largada para o GP da Catalunha acontece neste domingo, às 8h, no horário de Brasília.

Grid de largada

