Carregar reprodutor de áudio

A 10ª etapa da temporada da MotoGP, na Alemanha, foi do jeito que Fabio Quartararo sonhava. O atual campeão largou na segunda posição, mas logo na quarta volta ele viu Francesco Bagnaia cair na curva 1. Com isso, o francês apenas administrou o ótimo ritmo nos 26 giros restantes, cruzando a linha de chegada com quase cinco segundos de vantagem sobre Johann Zarco.

Mais do que a vitória, Quartararo não teve a presença de Aleix Esparagaró sequer no pódio. O espanhol ocupou o terceiro posto em boa parte da corrida, mas foi superado por Jack Miller já na segunda metade da corrida.

Com isso, o francês tem agora 34 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Zarco agora é o terceiro colocado, após a P2 deste domingo.

Confira a situação do campeonato após o GP da Alemanha

Confira o grid de largada do GP do Canadá de F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual maior adversário ao bi de Verstappen: Pérez, Leclerc ou confiabilidade da Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: