A MotoGP realizou neste domingo a 10ª etapa da temporada, o GP da Alemanha, em Sachsenring. Fabio Quartararo fez prevalecer sua condição de atual campeão e líder do campeonato, ao vencer pela terceira vez em 2022.

O francês liderou a dobradinha de seu país, com Johann Zarco em segundo. Francesco Bagnaia, pole position e que liderava no início da prova, caiu na abertura da quarta volta. Jack Miller fechou o pódio, na terceira posição.

Stefan Bradl, que subistitui Marc Márquez, foi apenas o 16º, o que significa que pela primeira vez em 40 anos a Honda não pontuou em uma corrida da MotoGP.

A Corrida

Na largada, Quartararo saltou à frente sobre Bagnaia. Na abertura da segunda volta, o italiano chegou a superar o francês que retomou a ponta, com direito a um pequeno toque entre os dois.

Bagnaia foi ao chão na curva 1 logo após o início da quarta volta, ele caiu sozinho e se lamentou bastante com o ‘feito’. Na sequência, na mesma curva, foi a vez de Joan Mir cair. O mesmo aconteceu com Darryn Binder logo depois. No sétimo giro, foi a vez de Takaaki Nakagami de cair, desta vez na curva 8.

Com isso, Quartararo conseguiu uma ‘folga’ na ponta, tendo apenas Johann Zarco em segundo com mais de um segundo de vantagem. Aleix Espargaró era o terceiro, seguido de Maverick Viñales e Fabio Di Giannantonio.

Logo depois, Miller superou o novato italiano pelo quinto posto.

Após tentativa de Zarco em diminuir para menos de 1 segundo a vantagem de seu compatriota, o líder do campeonato deu mais uma boa esticada, chegando a 2 segundos na metade da corrida.

Viñales teve um problema em sua moto e quase caiu. O piloto da Aprilia se dirigiu aos boxes para abandonar. Pol Espargaró saiu da corrida também, mas sem sustos.

A briga que começava a se intensificar na metade final da prova era de Aleix Espargaró e Miller, pela terceira colocação. A manobra do australiano pela P3 aconteceu após o início da 28ª volta, com erro de Aleix.

Na frente, Quartararo sobrava e o francês cruzou a linha de chegada com quase 5 segundos sobre Zarco.

A MotoGP volta no próximo fim de semana com a tradicional prova de Assen, na Holanda.

Resultado

