Bagnaia fala em queda "inexplicável" no GP da Alemanha da MotoGP

Esperava-se que Francesco Bagnaia, pole, fosse o principal concorrente à vitória no GP da Alemanha deste domingo (19). O triunfo o traria de volta à disputa do campeonato, visto que estava 69 pontos atrás de Fabio Quartararo. Mas o piloto da Ducati acabou abandonando na volta 4, logo após perder a liderança para seu rival e foi parar na caixa de brita da curva 1.

Com 91 pontos de desvantagem após corrida, Bagnaia não consegue explicar o que aconteceu. “Estou tentando repetir em minha mente sobre o ocorrido e não encontro explicações. Eu não sei por quê. Com certeza, se eu bater é porque eu cometi um erro. Mas nesta situação, é muito difícil saber as razões, entender por quê”, comentou.

"Olhando para os dados, é impossível entender as coisas. Então, eu estava com raiva disso porque eu não posso explicar o que aconteceu. Eu estou muito chateado. Quando eu caio e eu sei razão, sou muito autocrítico, mas hoje eu não posso, pois não sei a razão. É mais difícil aceitar”, completou.

Francesco Bagnaia, Ducati Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ainda sem acreditar e explicar o que aconteceu, Bagnaia tenta tirar algo de positivo. “Novamente estávamos no topo, éramos os mais rápidos e acho que também olhando para o ritmo que nosso potencial era alto, mas esta é mais uma vez que Fabio está demonstrando que ele é mais completo do que eu”, admitiu e voltou a falar sobre o acidente.

"Eu fazia mais de 70 voltas por dia [na Alemanha] e em nada disso eu [não] sentia uma coisa próxima do que essa que aconteceu. Nunca aconteceu na minha vida que eu tenha batido assim, apenas no rancho [de Valentino Rossi], onde é pista de terra, então acontece”, disse.

“Mas é muito difícil saber por quê. Meu ângulo era o mesmo, a velocidade era a mesma. Eu estava virando mais para a saída, então é muito difícil entender por que eu bati. Então, é a coisa mais difícil neste momento, porque talvez nossa moto esteja em uma margem que pode nos fazer bater. Estava no limite, eu acho”, finalizou.