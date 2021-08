O líder da MotoGP, Fabio Quartararo, dominou o TL2 para a etapa da Grã-Bretanha e foi o mais rápido do dia, apesar de ter sofrido uma forte queda e machucado o tornozelo, seguido de Jack Miller e Jorge Martín.

O francês da Yamaha demorou a se levantar e inicialmente precisou ser ajudado pelos comissários enquanto lutava para ganhar peso no tornozelo esquerdo - embora logo fosse capaz de andar sem ajuda e encontrar o caminho de volta para a garagem.

As condições nubladas da manhã permaneceram para os 45 minutos do segundo treino livre, mas o aumento da aderência no circuito significou que as melhorias combinadas dos tempos de volta surgiram rapidamente.

Quartararo assumiu a liderança com 2:00.138 quando calçou um pneu médio novo, melhorando para 2:00.132 Nos momentos finais, seu tempo ficou ameaçado, já que a maior parte do grid estava de macios.

No entanto, o líder do campeonato afastou qualquer ameaça em sua penúltima volta, ficando cinco décimos de vantagem sobre Miller com 1:59,317.

O vencedor do GP da Estíria, Martín, ficou em terceiro com sua Ducati, com Pol Espargaró dirigindo seu companheiro de equipe da Honda Marc Marquez para fechar os cinco primeiros. Todos melhoraram seus tempos em relação ao TL1. O atual campeão mundial Joan Mir foi 13º.

Classificação do TL2

Classificação do TL1

