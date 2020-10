Depois de correr na Catalunha, o grid da MotoGP está na França neste fim de semana, em Le Mans, para a 9ª etapa da temporada 2020. E na pole position, o líder Fabio Quartararo, enquanto Joan Mir vai ter que depender da força de sua Suzuki no domingo, já que largará apenas em 14º.

A manhã da MotoGP em Barcelona foi movimentada antes da classificação. Para abrir o dia, foi realizado o TL3, que terminou com o líder Fabio Quartararo com o melhor tempo no combinado das sessões livres. O francês da Petronas marcou 01min32s319, com Miguel Oliveira e Franco Morbidelli fechando o Top 3. O vice-líder do campeonato, Joan Mir, foi apenas o 12º, tendo que disputar o Q1 na classificação.

Antes da classificação, o TL4 foi movimentado e responsável pelo atraso na sessão que definiu o grid de largada. Miguel Oliveira teve problemas com sua KTM, que espalhou óleo pela pista, levando a direção de prova a acionar uma bandeira vermelha para a limpeza da pista. A sessão ficou paralisada por cerca de 15 minutos.

O problema é que o azar do português estava longe de acabar. Ele conseguiu voltar à pista quando o TL4 foi retomado, a bordo de sua segunda moto, apenas para cair novamente poucos minutos depois.

Em uma sessão de tempos bem mais altos, Quartararo seguiu dando as cartas, marcando o melhor tempo: 01min35s528. Morbidelli, Maverick Viñales e Valentino Rossi completaram o Top 4 com as quatro Yamahas.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: o vice-líder do Mundial Joan Mir, Brad Binder, Danilo Petrucci, Álex Rins, Francesco Bagnaia, Tito Rabat, Álex Márquez, Takaaki Nakagami, Aleix Espargaró, Iker Lecuona, Stefan Bradl e Bradley Smith.

No final da primeira parte do treino, só deu Ducati nas vagas para o Q2. Danilo Petrucci não só foi o mais rápido, como de quebra também meteu o melhor tempo do fim de semana até então: 01min31s952. Em segundo garantindo a outra vaga, Francesco Bagnaia, com 01min32s054.

Já os outros dez pilotos definiram suas posições de largada, entre 13º e 22º: Takaaki Nakagami, Joan Mir, Pol Espargaró, Álex Rins, Brad Binder, Álex Márquez, Bradley Smith, Iker Lecuona, Stefan Bradl e Tito Rabat.

Q2

Petrucci e Bagnaia garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Jack Miller, Maverick Viñales, Cal Crutchlow, Johann Zarco, Valentino Rossi, Pol Espargaró e Andrea Dovizioso.

No final, a pole ficou com Fabio Quartararo, fazendo 01min31s315 no último momento possível. Ao seu lado na primeira fila, Jack Miller e Danilo Petrucci. Completaram o Top 12, Cal Crutchlow, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Francesco Bagnaia, Pol Espargaró, Johann Zarco, Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Miguel Oliveira.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da França, 9ª das 14 etapas da temporada 2020 e a segunda corrida da categoria em Misano. A prova está marcada para 08h, para não coincidir com o GP de Eifel da Fórmula 1. A transmissão será no Fox Sports.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Neblina cancela TLs, Ferrari se frustra e Merc dá não à RBR; veja isso e anúncio especial

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?